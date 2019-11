Bouakaz mobilise ses joueurs

Après la séance de reprise les entraînements, effectuée lundi dernier à El Kseur pour fuir la grogne des supporters, les joueurs de la JSMB sont à pied d’œuvre, depuis avant-hier, au stade de l’UMA, pour poursuivre la préparation du rendez-vous de samedi prochain, en déplacement, fac e au RC Arbâa. Un match comptant pour la douzième journée du championnat et sur lequel misent les Vert et Rouge de la Soummam pour effacer leur récente déroute sur leurs terres face au leader médéen et mettre un terme à une longue série de résultats négatifs.

Le staff technique, qui a soumis Nabil Khellaf et consorts à un travail soutenu durant ces deux derniers jours, a décidé de baisser la charge pour les journées d’hier et d’aujourd’hui, avant le départ de l’équipe, demain, pour la ville des roses. Le coach en chef béjaoui, Moes Bouakaz, qui travaille notamment beaucoup avec ses attaquants aux séances d’entrainements, est appelé à trouver la meilleure formule offensive possible pour après-demain face au nouveau promu. L’attaque est en effet le maillon faible de la JSMB depuis le début de la saison et le manque d’un finisseur aux avant-postes fait cruellement défaut à l’équipe qui se crée pourtant, à chaque fois, des occasions nettes de scorer.

La venue, au mercato estival, de Guenina (ex-MCEE) et Meftahi (ex-CABBA) s’est révélée ne point être une bonne opération aux yeux des Béjaouis, les deux attaquants n’ayant pas réussi à inscrire le moindre but depuis l’entame de la saison. Chose qui s’est répercutée sur les résultats techniques de toute l’équipe qui n’a récolté que six maigres unités sur les trente possibles. Les supporters du club souhaitent une réaction positive de tout le groupe, dès samedi, pour rattraper le retard au classement général.

B Ouari