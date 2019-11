Cap sur le DRB Baraki

Après la dernière défaite des Béjaouis à El Harrach, mercredi passé, les camarades de Bouledieb ont repris les entraînements, dimanche matin, au stade de l’Unité maghrébine, en présence des joueurs mis à part Naâs et Rabti. Le premier était en voyage en France pour des affaires personnelles, alors que le second a mis fin à son célibat, le week-end passé. Le coach Latrèche, qui a assuré la séance de reprise, a eu une longue discussion avec les joueurs avant l’entame des entraînements. Il leur a parlé des erreurs commises sur le terrain et du manque de concentration contre l’USMH.

Le premier responsable du volet technique a également exhorté ses poulains à oublier vite le dernier match et ne se concentrer que sur l’avenir et le match de Coupe contre l’équipe du DRB Baraki comptant pour le quatrième et dernier tour régional de l’épreuve populaire. Ce fut aussi l’occasion pour le président Adrar de responsabiliser les joueurs et les mettre devant le fait accompli, après la dernière défaite qui a mis à nu le niveau du groupe et ses capacités à atteindre l’objectif tracé par la direction, à savoir : l’accession en Ligue une Mobilis. Le président du MOB a affiché clairement son mécontentement et appelé les joueurs à se racheter rapidement, avant qu’il ne soit trop tard, surtout, comme il l’a avoué, que la direction a tenu toutes ses promesses jusqu’à maintenant.

D’après une source proche des affaires du MOB, Adrar a déclaré aux joueurs qu’il ne va pas rester les bras croisés et qu’en cas d’autres faux-pas, il compte sévir. Ceux qui n’ont pas donné satisfaction seront alors libérés, lors de ce mercato. Concernant l’effectif, tous les joueurs sont concernés par le match de Coupe excepté Rabti, qui est autorisé par la direction. Mais le coach ne devrait pas trouver de difficultés pour le remplacer. Afin de réussir la préparation du groupe, Latrèche a demandé aux responsables de lui dénicher un adversaire pour jouer un match amical, aujourd’hui.

Cela donnera un peu plus de temps de jeu à certains joueurs qu’il compte aligner, ce samedi, et ce sera aussi une occasion pour combler certaines lacunes, régler certains détails et tester la stratégie qu’il compte appliquer pour pouvoir gagner ce match et décrocher le ticket qualificatif aux 1/32es de finale de Dame Coupe. Du côté des supporters, une grande déception est ressentie, ce qu’ils ont affiché à la reprise où la dizaine d’entre présente ont traité les joueurs de tous les noms. Donc, le match de Coupe sera une occasion pour se racheter envers les supporters, en attendant le match de l’USM Annaba à Béjaïa de la quatorzième journée qui sera, d’après eux, la dernière chance s’ils souhaitent garder le soutien du public mobiste.

Tout le monde sait que les points de cette période du Championnat auront leur pesant d’or à la fin. C’est pour cela que les joueurs souhaitent en récolter le maximum, en attendant le mercato pour se renforcer surtout au niveau du compartiment offensif qui n’a pas joué son rôle convenablement, en ne marquant que 8 buts aux 12 matchs joués.

Z. H.