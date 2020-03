Chaud derby à Akbou !

Le stade du 1er Novembre de Guendouza sera le théâtre du derby de la ville d’Akbou, entre la JS Akbou et l’Olympique Akbou. Une rencontre, où le leader voudrait confirmer sa bonne santé, dont le dernier succès enregistré à domicile sur le même terrain sur un score large de 6 à 0, face à l’ES Draâ El-Mizan. Mais le club recevant, la JSA, a une revanche à prendre sur son vis-à-vis, après ce qui s’est passé au match aller, avec l’arrêt de la rencontre à la 88’ et la sanction infligée au club par la Commission de discipline de la Ligue régionale d’Alger.

Pour rappel, elle avait donné match perdu par pénalités à la JSA et les trois points à l’OA. C’est dire que ce derby revêt une importance capitale pour le leader, qui veut creuser l’écart sur son poursuivant immédiat, le CRB Kherrata, en déplacement pour affronter la JS Boukhalfa. Un match qui ne sera pas facile pour les Montagnards, lesquels auront en face une équipe qui n’est pas encore sortie de l’auberge, vu sa peu enviable 14ème et avant-dernière place, avec seulement 18 points au compteur et à un point d’avance sur le club qui la précède, en l’occurrence le WR Bordj Menaïel. Ce dernier recevra à domicile une bonne équipe du DC Boghni, qui ne semble pas concernée par l’accession, avec ses huit points de retard sur le chef de file. En tout cas, les trois points seront plus importants pour l’équipe locale (WRBM), qui doit gagner pour garder ses distances sur les deux derniers.

Le HC Aïn Bessam, qui semble avoir perdu ses chances d’accession, en Régionale 1, après sa défaite, lors de la précédente journée, face au RC Seddouk, recevra la lanterne rouge, le FC Tadmaït, dans l’espoir de gagner pour réduire l’écart avec les premiers. L’ES Draâ El-Mizan, ayant essuyé une cinglante défaite, en déplacement, devant le leader, reçoit l’US Soummam dans un match qui sera équilibré. Une des équipes veut se racheter, alors que l’autre ambitionne de confirmer le succès enregistré, lors de la 21ème journée, à domicile, contre un mal-classé (JS Boukhalfa).

A Bir Ghbalou, le club local, l’ESBG, aura une bonne occasion de ne pas laisser l’écart entre lui et le leader, qui est de 7 points, se creuser davantage, sachant qu’en cas de revers face à son invité du jour, le MC Bouira, son rêve de revenir dans la course à l’accession va s’évaporer. Enfin, l’USM Béjaïa recevra l’ES Timezrit qu’elle voudra bien sûr enfoncer. Un match entre deux équipes qui ont besoin de points pour sortir de la zone rouge.

R. M.

Le programme

JS Akbou – O Akbou

ES Bir Ghbalou – MC Bouira

USM Béjaïa – ES Timezrit

HC Aïn Bessam – FC Tadmaït

ESD El-Mizan – US Soummam

JS Boukhalfa – CRB Kherrata

WRB Menaïel – DC Boghni

Exempt: RC Seddouk