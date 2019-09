Concentration totale chez les Canaris

Les Canaris continuent la préparation du match face au CRB qui sera très important pour la suite du parcours en championnat. À quelques heures seulement de cette importante confrontation, une grande concentration est constatée chez les équipiers du capitaine Walid Bencherifa. Sur une courbe ascendante, les Canaris veulent que le CRB soit leur prochaine victime. En effet, ayant réussi un parcours presque sans faute dans les différentes compétitions, les Jaune et Vert veulent rester sur leur lancée à partir de ce match du championnat.

Le coach Velud, qui a réussi son pari pour le moment en enregistrant de bons résultats, veut que son club réussisse une autre belle performance cette fois-ci face au Rouge et Blanc de la capitale en championnat. «Je vous remercie pour les efforts fournis face au Horoya et cette victoire réalisée. Cependant, oubliez ce match et concentrez-vous sur le prochain face au CRB. Vous devez réaliser une autre victoire et préserver la bonne dynamique», a lancé le coach à ses joueurs à la reprise. Le message du coach semble être bien reçu par le milieu Addadi et ses équipiers, car ces derniers travaillent d’arrache pied et ne parlent que du match face au CRB et la nécessité de réaliser la victoire au cours de cette importante rencontre.

Même si leur mission s’annonce difficile, les Canaris semblent déterminés à relever le défi et garder les points du match à Tizi Ouzou. Même le président Mellal veut les points de cette rencontre, lui qui a déclaré que la JSK doit faire le plein à Tizi Ouzou. Ainsi, tout le monde est mobilisé à la JSK avec le seul souhait de battre le CRB avant le match retour de la ligue des champions face au Horoya qui se jouera le 29 septembre prochain. Raiah and co promettent de tout faire pour réaliser une autre victoire et procurer de la joie aux milliers de supporters de la JSK. Le staff technique kabyle conduit par Velud a programmé un match amical contre les espoirs, mercredi soir, au stade du 1er novembre.

Le score final était en faveur des seniors qui ont gagné 5 buts à 3. En dépit du résultat qui n’est pas vraiment important, ce match amical était une occasion pour les joueurs de rester compétitifs y compris ceux qui n’ont pas beaucoup joué, comme Oukaci et Tizi Bouali. Velud prépare ses armes pour contrer le CRB et veut avoir tous ses atouts pour cette rencontre. Velud fera jouer les joueurs les plus prêts face au CRB et son seul objectif est de glaner les trois points de la rencontre. En dépit que le président Mellal a affirmé que le match face au CRB se jouera lundi soir, cependant la ligue n’a pas encore confirmé cette programmation au moins jusqu’à hier vendredi. Le staff technique kabyle fait tout pour préserver la concentration de ses joueurs en dépit du jour du déroulement de cette confrontation très importante face au Rouge et Blanc de la capitale.

M. L.