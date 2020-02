Défaite interdite pour la JS Azazga

Défaits lors de la précédente journée au stade Said Bourouba de Bouira par le MBB local sur le score logique et net et sans bavure de 2 à 0, les Azazguis qui ont perdu du terrain en dégringolant à la 9e place sont condamnés à battre leur invité de cette 21e journée, en l’occurrence le Stade Africain Sétifien. Le match se déroulera au stade Boukersi d’Azazga et débutera à 14h. Les joueurs sont conscients de ce qui les attend, mais aux dirigeants de motiver ces derniers pour qu’ils puissent se transcender et se surpasser, pour rafler les points qui seront mis en jeu. La mission ne sera pas facile devant une équipe sétifienne qui ne se présentera pas sur le terrain pour faire du tourisme, bien au contraire, elle tentera de créer la surprise.

Les poulains de Tourki sont appelés à sortir le grand jeu s’ils veulent vraiment se réconcilier avec les supporters et se repositionner dans le top 8 qui aura le dernier mot en fin de saison, pour accéder en division nationale amateur. La mobilisation doit être de mise, de la direction qui doit réunir les moyens financiers, des joueurs seuls acteurs sur le terrain et des supporters qui doivent apporter leur soutien de la première jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre. Les débats seront chauds et l’erreur n’est pas permise pour les Azazguis, et ce, pour éviter de continuer leur chute libre au classement.

M. B.