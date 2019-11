Des affiches alléchantes !

Le quatrième et dernier tour de la Coupe d’Algérie de football est prévu aujourd’hui avec au menu plusieurs affiches. Le stade de l’Unité maghrébine de Béjaïa abrite, cet après-midi, une rencontre inédite revêtant un cachet derby entre la JSM Béjaïa (Ligue 2) et la JS Tichy (Régionale 1), et ce dans le cadre du 4e et dernier tour régional de Dame Coupe. Les débats s’annoncent, en effet, passionnants entre les deux teams, qui batailleront dur sur le terrain pour un seul ticket menant aux 32es de finale.

Dans ce sens, il n’est point besoin de rappeler que la hiérarchie est rarement respectée dans cette compétition populaire, aux sensations fortes, sachant que toutes les équipes partent à chances égales. De ce fait, les Vert et Rouge, qui évoluent dans leur jardin, mettront leur expérience au service de leur équipe pour passer l’écueil des Littoraux et faire honneur à leur statut de finaliste de la précédente édition.

JSM Béjaïa – JS Tichy, un beau derby

Autant dire que les partenaires de Zenasni, déterminés à écarter leurs vis-à-vis de leur chemin, sont appelés à faire preuve de vigilance pour parer à toute mauvaise surprise. Aussi, pour ce rendez-vous, le coach en chef béjaoui, Moes Bouakaz, doit faire avec l’absence de ces deux axiaux habituels, Meddour et Youcef, lesquels ont écopé d’une suspension d’un match automatique. Mais le technicien tunisien, qui avait déjà essayé la paire Allali -N. Khellaf contre l’ASK, l’USMH et DRBT, n’a certainement pas eu de difficultés pour composer le onze qui affronte la JST.

Il ne faut pas oublier non plus que Bouakaz est un adepte du turn-over. En face, les gars de l’ex-Baccaco, sur un fantastique succès en Championnat, aux dépens du leader de la Régionale 1, le CA Kouba, sont décidés à créer la sensation de ce tour contre un pensionnaire de la Ligue 2, et ce dans l’espoir d’arracher une qualification historique aux 32es de finale de Dame Coupe. D’autre part, abordant la rencontre de cet après-midi, devant la JS Tichy, le défenseur central de la JSMB, Slimane Allali, a déclaré : «C’est un match qu’il faut prendre très au sérieux, sachant que la JST est motivée pour éliminer un adversaire évoluant en Ligue 2. Vivement la vigilance ! En tout cas, on s’attend à une forte résistance de la part de l’équipe de Tichy, qui recèle aussi un bon groupe qu’on a déjà affronté en amical.»

Le MO Béjaïa pour se refaire une santé

Les Vert et Noir ont rendez-vous aujourd’hui avec Dame Coupe pour le compte du quatrième et dernier tour régional, au stade du 1er Novembre de Tizi Ouzou, où ils affrontent le DRB Baraki, pensionnaire du Groupe Centre-Est de l’Inter-régions. Les Mobistes se sont bien préparés pour cette rencontre, en jouant un match amical, mardi dernier, contre l’équipe de Tizi Tifra, qu’ils ont gagné sur le score de 5 à 1. Cette joute a permis au coach Latrèche de tester certains jeunes de la catégorie réserve pour choisir parmi eux les plus doués qui seront intégrés avec les seniors.

Dans ce sens, son choix s’est porté sur le jeune Abdelkaoui Mazigh (19 ans), lequel a marqué un doublé. Cela lui a valu d’être convoqué pour le match d’aujourd’hui. Le staff technique, quant à lui, n’a pas convoqué certains joueurs, prolongeant leur repos après leurs légères blessures, afin qu’ils puissent récupérer. Il s’agit de Bouledieb, Naâs, Rabti, Hamzaoui, Aouali, Guendouz et Ouali, alors que Boussalem, qui a perdu son père hier, a été autorisé par la direction à rentrer chez lui.

En ce qui concerne l’entraîneur en chef du MOB, il a certainement opté pour une équipe plus offensive, probablement Abdelkaoui d’entrée, pour étouffer l’adversaire et sceller le sort du match en première mi-temps, tout en évitant l’effet surprise. Latreche mise beaucoup sur la qualification, comme il n’a cessé de le répéter à ses joueurs, tout le long de la semaine. Il n’a pas omis également le volet médiatique pour soigner l’image du club. La direction de son côté, par le bais du président Adrar, a réservé une forte prime aux joueurs, en cas de qualification. Une manière de les encourager et les pousser à aller de l’avant pour décrocher le billet qualificatif.

Béni Douala veut perpétuer la tradition

L’US Beni Douala dispute, cet après-midi, le match du dernier tour régional de la Coupe d’Algérie face à l’ERB Ouled Moussa, au stade de Bordj Menaïel. Le coup d’envoi de la rencontre est prévu à 14h. Ainsi, les deux équipes se présentent sur le rectangle vert avec la ferme intention de se frayer une place aux 32e de finale et dans la cours des grands. Ainsi, les Lions d’Ath Douala, qui sont dans une mauvaise situation, en Championnat de la DNA, comme en témoigne cette place d’avant-dernier au classement, sont décidés à se refaire une santé en Dame coupe, en tablant sur la qualification.

Après avoir écarté de la compétition, lors du tour précédent tour, le DRB Staouéli avec un score sans appel de 3 à 0, l’USBD aborde le match de cet après-midi avec la nette ambition de perpétuer la tradition pour se qualifier aux 32e de finale. Un objectif qui est dans les cordes des partenaires de Mohamed-Amine Saou pour gagner plus en confiance et surtout entrevoir la suite sous de bons auspices, soit dans cette compétition populaire soit en Championnat.

L’IB Lakhdaria ne veut pas lâcher

C’est le même son de cloche chez les gars de Palestro, qui visent la qualification aux 32e de finale, en affrontant, au stade de Boumerdès, leurs homologues de l’IB Khemis El Khechna. Un pensionnaire de la même division. L’IB Lakhdaria ayant le vent en poupe, en Championnat, comme l’illustre sa place sur le podium (3e) derrière le CR B »ni Thour (1er) et le WA Boufarik (2e), compte se frayer une place parmi les grands, en Coupe d’Algérie. Les poulains d’Achouri sont décidés à perpétuer la tradition dans cette compétition, comme ils l’ont fait la saison dernière, où ils ont réussi un bon parcours avant d’être éliminés par le CS Constantine par la plus petite des marges (1 à 0) dans les derniers instants de la partie, sur une réalisation de Mohamed-Amine Abid.

Pour les autres matchs de ce dernier tour régional, l’USM El Harrach croise le fer avec l’ES Ben Aknoun, tandis que le NARB Réghaïa donne la réplique à l’E Sour El Ghozlane. La JS Bordj Menaïel, qui affiche la grande forme avec sa place de leader en Inter-régions, tentera de refaire surface dans la cours des grands, en Coupe d’Algérie, avec l’objectif de passer l’écueil du voisin de la JS Boumerdès, lors de ce dernier tour régional. Mais gare à l’excès de confiance ! La JS Tichy, pour sa part, est opposée à la JSM Béjaïa dans un choc qui promet dans la vallée de la Soummam, alors que le MO Béjaïa a l’aubaine de jouer face au DRB Baraki.

L’USM Draâ Ben Khedda vise les 32es

Les Ciel et Blanc, qui sont sur la bonne voie, en Championnat de la Régionale 1, veulent continuer l’aventure en Coupe d’Algérie et faire partie des équipes qualifiées aux 32es de finale. De ce fait, les poulains de Karim Chabane croisent le fer avec le Hydra AC, au stade de Boudouaou. Le seul mot d’ordre des gars de Draâ Ben Khedda est la qualification et rien d’autre, même si que leur mission s’annonce difficile. Mais avec le bon état d’esprit qui anime le groupe, il y a de quoi espérer voir l’USMDBK passer l’écueil du Hydra AC, comme c’était le cas lors du précédent tour face au pensionnaire de la DNA, le RC Boumerdès.

Sour El Ghozlane veut défendre son statut

L’Entente Sour El Ghozlane affronte, aujourd’hui, au stade Manseur Khodja de Lakhdaria, le NARB Réghaïa de la DNA (Centre), et ce pour le compte du quatrième et dernier tour régional de la Coupe d’Algérie. Ainsi, les protégés de Mounir Dob, qui traversent une période de doute, en Championnat, sont condamnés à réagir devant la lanterne rouge de la DNA, le NARBR, après avoir enregistré trois revers de suite, deux match nuls à domicile et une défaite, la première de la saison. Ce fut lors de la dernière journée devant le MS Cherchell. Cela leur permettra de mieux préparer le prochain match de Championnat Inter- régions, prévu mardi prochain face au nouveau leader, le WAB Tissemsilt. Une rencontre au sommet que l’équipe de Sour El Ghozlane doit impérativement gagner pour revenir aux commandes.

B. O./ Z. H./ M. B./M. A.

Le programme

USM Harrach – ESB Aknoun

IBK Khechna – IB Lakhdaria

NARB Réghaïa – ES Ghozlane

ERBO Moussa – USB Douala

JS Boumerdès – JSB Menaïel

JS Tichy – JSM Béjaïa

MO Béjaïa – DRB Baraki

Hydra AC – USMDB Khedda