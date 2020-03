Dur morceau pour le CRB Kherrata !

Espérant toujours jouer l’accession, en Régionale 1, les gars de Kherrata ne comptent pas lâcher prise. Cela dit, pour cette 24ème journée du Championnat, le CRBK, qui est deuxième au classement avec 42 points et six de retard sur le leader, a une mission délicate à Aïn Bessam, où l’attend de pied ferme, le HCAB. Ce dernier, qui a perdu ses chances d’accession, avec 13 points de retard sur le chef de file, fera tout pour contrer les visiteurs et les mettre dans de sales draps. Car en cas de défaite, les Kherratis verront leur objectif de rattraper le leader s’éloigner de plus en plus. Mais l’Olympique Akbou a une mission moins difficile à Béjaïa, face à l’USMB, qui n’a rien à gagner ni à perdre, étant donné que les Unionistes ne sont concernés ni par le maintien ni par l’accession, d’où les 9 points d’avance par rapport à l’avantdernier, la JS Boukhalfa (14ème avec 19 points).

C’est dire que les camarades du gardien Karim Hamimi (OA) sont décidés à garder leurs distances avec le dauphin et pourquoi pas l’assommer et ne lui laisser aucune chance de revenir dans la course à la montée, en Régionale 1. Reste à savoir si l’USMB sera capable de stopper le leader et si le CRBK pourra ramener les trois points d’Aïn Bessam. La réponse, on l’aura cet après-midi, au coup de sifflet final des rencontres citées. L’ES Bir Ghbalou, à la 3ème place avec 41 points, garde, pour sa part, un brin d’espoir de déloger le CRBK de la 2ème place et de devenir meilleur 2ème dans les deux groupes de la Régionale 2 (A et B). Mais cela passe par un succès à Draâ El-Mizan face aux locaux, où le club a besoin de points pour assurer définitivement son maintien dans ce palier. Justement, en parlant du bas du tableau, il faut savoir que certaines équipes jouent encore leur survie.

A l’image de la JS Akbou qui, avec 24 points au compteur et une peu enviable 11ème place, reçoit la lanterne rouge, le FC Tadmaït. Une empoignade, où les hommes du président Moussa Amri doivent prendre les trois points pour renouer avec le succès, qui les fuit depuis plus de trois rencontres. D’autant plus que l’ES Timezr it ser a exempte pour cette journée, alors que l’équipe classée juste derrière les gars d’Ath Yemmel, le MC Bouira (13ème-20 points) a une mission délicate face au WR Bordj Menaïel. Une équipe décidée à atteindre les 28 points, afin de prendre option pour le maintien.

R. M.

Le programme

USM Béjaïa – O Akbou

HCA Bessam – CRB Kherrata

JS Boukhalfa – RC Seddouk

JS Akbou – FC Tadmaït

ESDE Mizan – ESB Ghbalou

DC Boghni – US Soummam

WRB Menaïel – MC Bouira

Exempte : ES Timezrit