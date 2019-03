Est-ce le bout du tunnel ?

à neuf journées du baisser du rideau sur le championnat Régionale 2, les Tadmaïtis ne jurent que par le maintien. Le FC Tadmaït enchaîne les bons résultats depuis l’intronisation de Mohamed Merabet, dit Moh, à la tête de la barre technique en remplacement de Rahim Halata, remercié juste après la fin de la phase aller. Les coéquipiers du revenant Hafid Mezioudène ont réussi une remontée spectaculaire au classement, en s’éloignant de la zone rouge. Le week-end passé, les Tadmaïtis, qui ont accueilli leurs homologues du RC Seddouk, n’ont pas raté l’occasion d’engranger les trois points mis en jeu, en s’imposant sur le score de deux buts à un. Un succès ô combien précieux qui permet au FC Tadmaït de se positionner à la 11e place, avec 23 points dans son compte, aux côtés de l’Olympique Tizi Rached, qui est revenu lui aussi aux premiers plans depuis l’entame de la phase retour. Les dernières performances des capés de Mohamed Merabet leur donnent plus de confiance, eux qui ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin, leur objectif étant de finir la saison sur une place honorable. A neuf journées du baisser du rideau sur le championnat Régionale 2, les Tadmaïtis ne jurent que par le maintien. Ils se sont, ainsi, éloignés un peu de la zone des relégables, en attendant la confirmation lors des prochaines sorties, en commençant par le match de ce week-end à Bordj Ménaïel contre le WRBM local, dans le cadre de la 22e journée. Les dirigeants, à leur tête l’infatigable président Hamid Mezioudène, entend faire de son mieux pour encourager les joueurs et les motiver, en réunissant les conditions nécessaire pour maintenir leur dynamique de bons résultats. Pour le moment, tout se passe bien au sein de l’équipe, qui peut prétendre à d’autres meilleurs résultats. Sur les 21 matchs disputés, les joueurs de Tadmaït ont réussi six victoires et concédé cinq matchs nuls et dix défaites. La ligne d’attaque a marqué 22 buts, tandis que l’arrière-garde a cédé à 32 reprises. Le coach Mohamed Merabet a su redynamiser le groupe, qui, ayant repris confiance en lui-même, peut entrevoir la fin de saison avec assurance.

Massi Boufatis