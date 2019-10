Le coach de la JS Kabylie Hubert Velud était très déçu par la défaite de son équipe et par la prestation de ses joueurs face à l’ASO. Lors du point de presse qu’il a animé à l’issue du match, il dira : «On aurait aimé rentrer à la maison avec un bon résultat. J’attendais mieux de mes joueurs. On n’était pas dans notre jour». «Il faut vite oublier cette défaite. Nous devons passer à autre chose pour ne pas rendre notre tâche encore plus difficile», a-t-il ajouté. Toute en regrettant la prestation de son équipe, Velud reconnaîtra : «Sincèrement, notre adversaire était plus volontaire que nous sur le terrain. Nous n’avons pas été suffisamment dangereux pour faire la différence». Le coach kabyle insistera : «On doit se concentrer sur le prochain match. Nous avons quelques jours pour bien nous préparer et être meilleurs sur tous les plans».

M. L.