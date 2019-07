«Je veux gagner des titres»

L’ancien défenseur du CSC, Walid Bencherifa, parle de son retour à la JSK et de ses objectifs avec le club kabyle.

La Dépêche de Kabylie : Vous êtes revenu pour un contrat de 3 saisons avec la JSK. Peut-on connaître vos impressions ?

Walid Bencherifa : Je suis très heureux de retrouver la JSK que je considère comme ma seconde famille. Je ne garde que de très bons souvenirs de mon premier passage. Nous avions terminé le championnat à la deuxième place et avons failli gagner la finale de la coupe face au MCA. Je n’ai pas hésité un instant à donner mon ok au président Mellal et je ferai de mon mieux pour apporter un plus au groupe et être à la hauteur de la confiance placée en moi par les responsables kabyles.

En signant pour 3 saisons complètes, vous comptez donc terminer votre carrière à la JSK…

Le président Mellal m’a proposé trois saisons et je ne trouve aucun inconvénient à terminer ma carrière à la JSK que je considère comme ma seconde famille. J’ai passé de très bons moments dans ce club par le passé et inchallah je vivrai encore d’autres bons moments. Je suis confiant, la JSK jouera les premiers rôles dans les différentes compétitions.

Quels sont vos objectifs avec la JSK ?

Si je suis revenu à la JSK c’est pour gagner des titres. Et il y a de quoi faire dans les différentes compétitions. Avec du travail on réalisera de belles choses inchaalah. Le projet du club est très ambitieux et intéresserait n’importe quel joueur qui aime ce qu’il fait.

Vous avez déjà travaillé avec Velud au CSC. Qu’avez-vous

à dire sur lui ?

Effectivement, j’ai travaillé avec cet entraîeur pendant quelques mois au CSC et je vous assure que c’est un très bon technicien qui maitrise parfaitement son sujet. Avec lui je reste confiant que la JSK réalisera de belles choses au cours du prochain exercice. En tant que joueurs, nous devrons lui faciliter la tâche et inchallah la JSK s’illustrera et procurera de la joie aux supporters.

Les supporters de la JSK sont ravis de votre retour. Qu’avez-vous à leur dire ?

Je garde de très bons souvenirs des supporters de la JSK pour lesquels j’ai un grand respect. Ils aiment beaucoup leur club et c’est un public exigeant. Je leur demande de demeurer derrière l’équipe qui ne peut pas se passer d’eux et leur promets du bon jeu, du spectacle et de très bons résultats.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi