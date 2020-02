La JS Tichy dans le rouge !

Au regard des résultats obtenus jusqu’à présent, il est clair que la JS Tichy est loin de répondre aux attentes.

Censée jouer les premiers rôles en championnat de la Régionale 1, la JS Tichy se retrouve à jouer sa survie. Sa position de lanterne rouge, avec seulement 11 points obtenus en 20 matchs, est la preuve de l’impuissance d’une formation qui semble ne faire que de la figuration. La défaite (0 – 1), encore une, concédée sur son terrain face à une très bonne équipe de Oued Smar, est le résultat de l’errance d’une formation totalement dépassée par le rythme imposé par plusieurs équipes. Le constat concernant la JST dépasse l’amertume. Certains proches du club nous ont déclaré que c’est à cause de la crise financière que vit le club, mais d’autres répliquent que tous les clubs d’Algérie font face à ce même problème financier.

D’autres vous diront que l’équipe semble livrée à elle-même et qu’il est quasiment impossible de s’attendre à un réveil de l’équipe, d’autant plus, qu’il y a sept points entre la JST et l’avant-dernier, à savoir l’ex-pensionnaire de la DNA, l’USM Cherraga. C’est dire combien est grand le désarroi qui s’est emparé de l’équipe alors qu’elle était considérée avant l’entame du championnat comme, faisant partie des équipes qui allaient jouer les premiers rôles dans un championnat très ouvert. Certes, rien n’est encore joué dans ce championnat, puisqu’ils restent 33 points en jeu, mais il ne faut pas perdre de vue, que les points perdus vaudront leur pesant d’or une fois l’exercice terminé. L’heure n’est guère à l’optimisme, et les revers concédés at home ne font que confirmer que l’équipe a du pain sur la planche, si elle veut redresser une situation très difficile.

En effet, Les camarades de Yacine Amaouche, irréguliers il faut l’avouer, n’ont gagné que 3 matchs à domicile en 10 matches joués. Enfin, pour le compte de la prochaine étape, les littoraux de Tichy iront au stade Oukil Ramdane défier le CRBTO et sont condamnés à se ressaisir et mettre fin à cette hémorragie. Le compartiment offensif est notamment à revoir, le groupe n’ayant engrangé que 11 buts. Tous les voyants sont au rouge et l’équipe doit se ressaisir au plus vite, avant qu’il ne soit trop tard.

Tahar H.