La JSK prépare l’ESS

Après deux jours de repos accordés aux joueurs au lendemain du match face à l’USMBA, les Kabyles reprendront ce matin le chemin des entraînements au stade du 1er novembre. Ils entameront la préparation du match face à l’ESS prévu dimanche prochain au stade du 8 mai, pour le compte de la 22ème journée du championnat de ligue 1. Un match très important pour les deux équipes qui prétendent au titre. Un objectif toujours jouable vu qu’aucun club n’a pris une grande avance. Et pour ce match face à l’ESS, le coach kabyle compte utiliser toutes ses cartes gagnantes. En défense, plus précisément dans l’axe, le coach Zelfani devra trouver un remplaçant au capitaine Saâdou qui a déjà terminé la saison.

Ayant contracté une rupture aux ligaments croisés, celui-ci ne reprendra pas avant six mois en minimum. Plusieurs joueurs sont pressentis pour le remplacer, notamment les deux jeunes Mekidèche et Iratni, Bencherifa qui est polyvalent et l’arrière-droit Amir Belaili qui a déjà évolué dans l’axe par la passé. Mais Zelfani a tout le temps pour faire le bon choix pour équilibrer sa défense, sachant que l’ESS fera tout pour marquer des buts. En milieu de terrain, le coach kabyle fera appel sans doute au meneur de jeu Toufik Addadi ménagé face à l’USMBA. Le coach a jugé utile de lui accorder du repos, mais compte le récupérer en forme pour le match de dimanche prochain. Addadi est un bon élément et son retour sera bénéfique au groupe lors de cette petite finale face aux Sétifiens.

Quant à l’attaque, Zelfani comptera énormément sur son attaquant Belgherbi, très en forme. Le joueur a en effet marqué un but face à l’ASO, puis un doublé face à l’USMBA. L’autre atout entre les mains du coach kabyle, c’est l’attaquant El Tubal. Blessé, celui-ci n’a pas été convoqué pour le match face à l’USMBA. Mais il sera apte face à l’ESS et le coach compte sur lui, soit en le titularisant, soit en le mettant sur le banc. Zelfani pourra aussi compter sur Boulahia, même si ce dernier n’a pas beaucoup marqué. Les Kabyles, qui ont le moral au beau fixe après leur succès face à l’USMBA, ne jurent que par une autre victoire face à l’ESS. Le coach Zelfani s’est montré confiant lors du point de presse d’après match jeudi dernier, affirmant que le groupe a la ferme intention de continuer à gagner. Ce qui reste le souhait des supporters du club qui feront le déplacement en force pour assister à ce match ô combien important.

