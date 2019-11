Le CRB Kherrata à l’écoute de Bouira

Dans le groupe A de la Régionale 2, les yeux seront braqués vers le stade du 08-Mai 45 de Kherrata où le club local, actuellement 2è avec 13 points, recevra les Banlieusards de la JS Boukhalfa. Une rencontre qui ne sera certainement pas facile pour les Montagnards, qui seront appelés à sortir leur épingle du jeu face à une équipe qui n’est pas lotie au classement (10è) certes, mais qui n’est pas si loin du groupe de tête, avec 08 points, alors que le 3è au classement a récolté 11 points, soit 3 points de retard.

Le dauphin du championnat ne visera que les trois points, tout en ayant une oreille attentive vers le stade Bourouba Said de Bouira où aura lieu le match derby entre deux clubs de cette wilaya, le MC Bouira qui recevra le leader actuel, l’ES Birghbalou. Le club qui recevra n’est qu’à deux points du 3è au classement et cela poussera ses joueurs à se donner à fond dans le but de prendre la totalité des trois points et par la même occasion infliger une première défaite de la saison au leader. L’ES Draa El-Mizan qui est 3è avec 11 points sera en appel à Benallouache Bejaia, où l’attendra de pied ferme l’US Soummam.

Un club qui sera avide de rachat après le revers de la 6è journée, enregistré, pour rappel, face à la JS Boukhalfa chez ce dernier. Le RC Seddouk recevra le CR Zemmouri et ce sera à huis-clos, d’où la mission des capés de Hamid Mekdjoune qui ne sera pas facile face à une équipe qui se cherche encore. Pour preuve, cette équipe du CRZ est dans une peu enviable 14è place avec 02 petits points. Idem pour le FC Tadmaït qui n’aura pas le droit à l’erreur, puisque ce club qui ferme la marche du classement, cherchera un sursaut d’orgueil, cette fois à domicile face au Hamzaoui d’Ain Bessam.

À Boghni, le DCB local recevra le WR Bordj Menaiel dans une rencontre qui semble facile pour les locaux mais ces derniers doivent faire attention face à l’avant-dernier au classement et qui cherchera sa 1ère victoire de la saison. Enfin, au stade de Timezrit aura lieu le derby de la Soummam qui mettra aux prises les Espérantistes d’Ait Yemmel et leur invité de l’USM Bejaia. On verra bien si l’EST enchaînera avec un 2è succès de suite, après celui de la précédente journée, acquis en déplacement face au WRBM.

R. M.

Le programme

RC Seddouk – CR Zemmouri

FC Tadmaït – HC Aïn Bessem

DC Boghni – WR Bordj Menaiel

US Soummam – ES Draâ El Mizan

MC Bouira – ES Bir Ghbalou

ES Timezrit – USM Béjaïa

CRB Kherrata – JS Boukhalfa

O Akbou – JS Akbou (Reporté)