Le DC Boghni accède en Régionale 2

C’est fait ! Le DC Boghni a décroché, avant hier, le titre de champion de la division honneur de Tizi-Ouzou. Une performance qui lui garantit l’accession en Régionale 2 la saison prochaine. Les Montagnards ont dû attendre la dernière journée pour s’adjuger le sacre, et ce grâce à leur large victoire (7 – 1) hors de leurs bases aux dépens du CA Fréha.

Un succès qui permet aux hommes du duo Tazekritt – Khelifi de garder leur fauteuil de leader avec une petite longueur d’avance sur leur poursuivant immédiat, la JS Boukhalfa qui est allée s’imposer (2 – 1), elle aussi, à l’extérieur face à l’O Tizi Gheniff. Une victoire qui s’est avérée insuffisante pour les Banlieusards de Tizi Ouzou qui se font chiper le titre d’un cheveu pour la deuxième saison de suite. Pour rappel, le DC Boghni a déjà évolué en Régionale 2, donc ce n’est qu’un retour dans cette division que les Montagnards connaissent bien et qu’ils n’avaient quitté que sur une erreur administrative.

Les Montagnards qui avaient commis la même bourde qu’il leur avait valu d’aller refaire leurs classes en division pré-honneur, il y a de cela deux ans, ont réussi à relever le défi en s’offrant deux accessions de suite. Un exploit qui n’est pas à la portée du premier venu dans un championnat d’un bon niveau composé d’équipes d’expériences, à l’image de la JS Boukhalfa pour ne citer que celle-ci.

Cela dit, le DC Boghni semble avoir les capacités et les moyens de dire son mot dans ce nouveau palier et d’honorer, comme il se doit, sa région en particulier et la wilaya de manière générale. Dans le bas du tableau, le NA Redjaouna qui est allé l’emporter à Ouadhias devant le FCO local a sauvé sa peau de la relégation. Le KC Taguemount Azouz a réussi, lui aussi, à assurer sa survie en division honneur en dépit du nul concédé devant le CRB Mekla, donc ce point récolté pourrait s’avérer insuffisant et lourd de conséquences.

En effet, les jeunots de Mekla n’ont plus leur destin en main. Ce dernier dépendra du nombre d’équipes de la wilaya évoluant en Régionale 2 qui seront reléguées. Cela dit, le CRB Mekla et à un degré moindre l’ASC Ouaguenoun, devraient attendre la fin du championnat de la Régionale 2 pour se situer sur leurs sorts. Les deux équipes pourraient accompagner en division pré-honneur l’ES Assi Youcef qui a jeté l’éponge au début de la phase retour en déclarant un forfait général et l’E Draâ El-Mizan qui a consommé ses chances de maintien depuis déjà quelques journées.

Z. L.

Les résultats

CA Fréha 1 – DC Boghni 7

O Tizi Gheniff 1 – JS Bouklhalfa 2

FC Ouadhias 0 – NA Redjaouna 1

KCT Azouz 1 – CRB Mekla 1

RC Betrouna 4 – ED El Mizan 1

OT Mokrane 3 – JS Ouacifs 3