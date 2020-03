Le derby Kabyle à Amizour !

Ayant accusé le pas lors de la précédente journée, le leader, la JS Tixéraine, sera obligé de réagir ce samedi où il se déplacera à Draâ Ben Khedda. I l y affrontera l’USMDBK qui n’est pas au mieux de sa forme et qui devra elle aussi réagir avant que ça ne soit trop tard, avec cette peu reluisante 14e place au classement général, avec huit points seulement d’avance sur la lanterne rouge, la JS Tichy. Cette dernière jouera en déplacement, en allant chez le voisin, l’US Oued Amizour, qui reste sur quatre matchs sans défaites et qui de surcroit est sur une courbe ascendante. Sans oublier que les Rouge et Noir, qui ont remporté le match aller au stade de Baccaro sur le score de 2 à 1, voudront récidiver et par la même occasion gagner une place au classement, si toutefois l’EC Oued Smar, qui a réalisé l’exploit de battre le leader chez lui, enchaîne face à l’OS El Kseur.

Une mission casse-cou pour les Algérois, face aux Olympiens galvanisés par le large succès enregistré face au CRB Tizi-Ouzou (4/0). Ce qui leur a permis de prendre la place de dauphin, à 5 points de retard seulement du leader. C’est dire que les protégés du président olympien, Lyazid Amirouche, visent les trois points, tout en ayant une oreille attentive au stade de Draâ Ben Khedda, où évoluera le chef de file actuel. Un succès permettra aussi aux camarades de Redouane Terki, le capitaine elkseurois, d’assommer le 3e, le WB Saoula, qui jouera un match difficile face à l’ERB Ouled Moussa. Une équipe qui est juste derrière avec 38 points et qui voyage plutôt bien. Le CRB Bordj El Kiffan recevra lui les communards de Tizi Ouzou, avec l’objectif de rester dans le groupe de tête, sinon, ce sera bye-bye l’accession. D’autant qu’il ne restera que 15 points en jeu.

Enfin, l’ESM Boudouaou recevra le voisin, la JSM Cheraga, dans une rencontre où les trois points sont plus importants pour les visiteurs, qui n’ont pas encore réalisé leur maintien, alors que les locaux sont déjà assurés d’évoluer la saison prochaine dans ce palier de la régionale. L’USM Cheraga, qui pointe à l’avantdernière place avec 20 points, recevra quant à elle les littoraux d’Azeffoun dans un match à six points pour l’équipe locale. Notons que toutes les rencontres se joueront à huis-clos, ce qui sera monotone certes, mais qui montrera bien comment les équipes qui n’ont jamais joué à huis-clos depuis le début de la saison actuelle réagiront en l’absence du public.

R. M.

Le programme

ESM Boudouaou – JSM Cheraga

CA Kouba – CM Tidjelabine

USMDB Khedda – JS Tixéraine

EC Oued Smar – OS El Kseur

CRBB El Kiffan – CRBT Ouzou

USM Cheraga – ES Azefffoun

WB Saoula – ERBO Moussa

US Oued Amizour – JS Tichy