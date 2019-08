Le groupe se complète

Après un début timide des entraînements, les choses sérieuses commencent à l’E Sour Ghozlane après l’arrivée de plusieurs joueurs qui ont rejoint le groupe, à l’instar des anciens Ziani Bilel, Hamitouche Amine et Hadiouche qui se sont mis d’accord avec les dirigeants du club, notamment concernant les indemnités non perçues de la saison écoulée.

Par ailleurs, l’ESG qui a perdu les services de Abdou Charef et Seddouki qui ont rejoint la JS Bordj Ménaïel a fait appel à plusieurs autres joueurs qui ont officiellement rejoint le club, à savoir Moncef Larbi Chérif (RC Kouba), Anis Saadaoui et l’ex-attaquant du NA Hussein Dey, Benyahia. Les entraînements se déroulent toujours au niveau du stade communal Derradji Mohamed qui, pour rappel, n’a pas été homologué par la commission d’homologation des stades.

Cette situation a exaspéré non seulement les joueurs, mais aussi et surtout les supporters d’Ezzerga qui ont menacé d’empêcher leur équipe d’évoluer en dehors de ses bases, mettant ainsi une pression énorme sur les autorités et les pouvoirs publics pour la réhabilitation du tartan du stade qui se trouve dans un état de délabrement très avancé, une requête qu’ils traînent d’ailleurs depuis la saison écoulée.

Tout compte fait en attendant d’entrer dans un stage bloqué, dont la destination n’est pas encore connue puisque l’on parle du CNLS Tikjda et de l’OPOW Rabah Bitat de Bouira, le coach Dob Mounir a opté pour des séances d’entrainement basées sur le travail physique appuyé par des exercices de récupération et des joutes amicales entre les joueurs pour mieux superviser les joueurs et porter des correctifs, notamment concernant la cohésion de jeu entre les joueurs.

M’hena A.