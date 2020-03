Le MB Bouira veut retrouver le podium

Le Championnat de l’Inter-région, Groupe Centre-Est, tire à sa fin avec la 26ème journée qui se joue cet après-midi et où des matchs palpitants sont au programme. Si la JS Azazga a mis les deux pieds en Régionale une, ce n’est pas le cas pour le MB Bouira, qui est proche de l’accession, en DNA. En effet, les Bouiris, drivés par Salem Gaci, sont à la 6ème place avec 41 points. Ils ne sont qu’à trois points de la 2ème place occupée par l’USM Sétif. Aujourd’hui, les gars du MB Bouira accueillent leurs homologues de l’ES Bouakeul, qui ont le même nombre de points et sont à la même place. C’est donc un choc entre les deux équipes. Mais le MBB part avec les faveurs des pronostics, sachant qu’il joue au stade Saïd Bourouba de Bouira.

Un rendez-vous à ne pas rater pour les Bouiris s’ils veulent reprendre leur place sur le podium et se rapprocher davantage de leur objectif, à savoir l’accession en DNA. De son côté, la JS Bordj Menaïel, qui a perdu à Boumerdès, lors de la précédente journée, accueille à huis clos le CRB El-Hamadia et validera son accession au palier supérieur, avant l’heure. Mais le point noir de cette journée est le fait que la rencontre se déroule sans les Coquelicots. Mais ils seront certainement des milliers, en dehors du stade, pour jubiler et fêter l’accession de leur équipe. La JS Boumerdès, pour sa part, est partie pour défier l’ASC Ouled Zouai, avec l’objectif de revenir avec la victoire et de rester sur le podium.

La JS Azazga, qui a perdu toutes ses chances de se maintenir, affronte, à Boumerdès et à huis clos, son homologue du NRB Grarem. Un puissant prétendant à l’accession. Mais c’est un match difficile pour les Azazguis, lesquels risquent de passer à côté, après une série de six matchs sans la moindre victoire. Le FC Bir El-Arch croise le fer avec l’AS Bordj Ghedir, tandis que l’IRB Berhoum attend de pied ferme le Hydra AC. Le SA Sétif donne la réplique au NRC Boudjelbana avec la ferme intention de rafler la mise. Enfin, le DRB Baraki a une mission difficile devant l’USM Sétif. Une équipe pas facile à manier.

Massi Boufatis