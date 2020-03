«Les caisses sont vides !»

Le MB Bouira enchaîne de bons résultats en championnat Inter-régions, groupe Centre-Est, en dépit du manque de moyens. L’équipe du chef-lieu de wilaya, qui se porte beaucoup mieux depuis l’arrivée de Salem Gaci à la barre technique, craint néanmoins que cette dynamique soit torpillée à cause du manque de moyens. C’est le constat et l’appréhension du président du CSA/MBB, Ahcène Gassi. Techniquement, dira t-il, «l’équipe se porte bien et enchaîne avec les résultats positifs, notamment la dernière victoire ramenée de chez le CRB El Hamadia». Nous devons maintenir cette dynamique, poursuit-il, «à commencer par glaner les points du match face à l’AR Bordj Ghdir».

Le président de CSA MBB, qui a eu récemment des soucis de santé à cause de la pression, dit avoir donné «carte blanche à son coach», qui, estime-t-il, «fait un excellent travail sur tous les volets». En revanche, il se dit sceptique concernant les moyens dont dispose son équipe. «Les caisses du club sont vides», regrette-t-il, «on attend toujours la concrétisation des engagements des autorités et des pouvoirs publics, dont le nouveau wali, afin qu’on puisse terminer la saison en réalisant une accession historique qui fera honneur à la wilaya».

Par ailleurs, le nouveau DJS de Bouira s’est déplacé récemment au stade Bourouba Said de Bouira où il a rencontré les dirigeants du club, un geste bien apprécié par ces derniers qui souhaitent que «cette visite soit suivie d’un coup de pousse financier». À noter que le CSA MBB a bénéficié de la somme de 60 millions de centimes dans la cadre du fonds de wilaya, une somme dérisoire, selon les dirigeants du club : «Une somme qui ne peut répondre aux dépenses du club avec l’ensemble des catégories», diront-ils.

Pour terminer, le boss du Mouloudia lance un ultime SOS en direction des pouvoirs publics et des autorités : «On vit une situation de stress et de doute en permanence, puisque chaque semaine ont doit quémander pour trouver avec quoi payer le déplacement et la restauration des joueurs des différentes catégories, sans parler des indemnités qui devraient être versées aux joueurs afin qu’ils soient motivés et qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes pour réaliser l’accession».

Mhena A.