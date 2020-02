Les supporters en colère

Les résultats mitigés enregistrés par l’IB Lakhdaria, lors des deux dernières journées, à savoir un match nul concédé à domicile face à l’US Beni Douala et une défaite devant l’ES Ben Aknoun, chez cette dernière, a mis en grogne ses supporters. Mais ces inconditionnels, qui remplissent les gradins, lors de chaque rencontre de leur équipe, que se soit à domicile ou en déplacement, commencent à se poser des questions concernant l’objectif du début de saison qu’est l’accession, d’autant plus que cette saison, avec la nouvelle formule, l’accession concerne six équipes, en plus de la septième meilleure des différents groupes. «L’IBL mérite d’accéder au palier supérieur», a indiqué un fan de l’équipe. A noter que cette équipe, qui évolue pour sa 11ème saison en DNA, occupe la sixième place avec 27 points. Une place qu’elle partage avec deux autres équipes, en l’occurrence la JS Hay El-Djabel et le WR M’sila. Une position peu enviable, d’autant plus que juste derrière, trois équipes sont aux aguets. Il s’agit de l’USM Blida, qui totalise 26 points, ainsi que le RC Kouba et l’ESM Koléa, qui en ont 25 chacune.

En haut du tableau, les gars de Lakhdaria ont un point de retard sur Aïn Oussara et Dar El-Beïda (28 points) et six points du troisième, l’ES Ben Aknoun, dix points du dauphin, Touggourt, et 13 du leader, le WA Boufarik. Pour revenir aux supporters en colère, certains d’entre eux ont exhorté le maire, Mohamed Gorra, qui n’est autre que l’ancien président du CSA/IBL, à «tenir sa promesse consistant à aider le club à atteindre son objectif initial, qu’est l’accession. C’est l’occasion ou jamais de quitter ce palier», a indiqué un fan du club. Et un autre de crier à qui voulait l’entendre : «Pas question de laisser tomber l’équipe, cette saison. C’est l’accession ou rien. Pas de place pour les magouilleurs !» D’ailleurs, il a été appuyé par d’autres supporters, qui ne cessaient de crier aux matchs arrangés. Côté dirigeants, on se veut rassurant, en justifiant les deux derniers faux-pas par un simple ratage et en assurant que l’équipe reprendra de plus belle et fera tout, jusqu’à l’ultime journée du Championnat, pour concrétiser le rêve de toute une région, qu’est l’accession. Enfin, l’IBL a repris les entraînements et joué une joute amicale, avant-hier, devant le WA Rouiba. Une rencontre qui s’est terminée à l’avantage des poulains du coach Mourad Houayet sur le score de 6 à 2. Un bon galop d’entraînement avant le match de samedi face à la JS Hay El-Djabel qui se déroulera, au stade Boualem Bouraâda et à huis clos.

M’hena A.