Les supporters montent au créneau

Des dizaines de supporters du MB Bouira ont assiégé dimanche dernier le bureau du club, sis au stade Bourouba Saïd, en guise de protestation par rapport aux résultats enregistrés par le MBB lors des deux dernières journées. Le club a essuyé deux défaites ;è (3 – 0) à Berhoum et (0 – 1) à domicile face à Grarem. Les supporters ont, par ailleurs, menacé de se rassembler devant le siège de la wilaya de Bouira, pour inciter les pouvoirs publics et les autorités de la wilaya à soutenir leur club fétiche, «comme c’est le cas dans les autres wilayas du pays», argue-t-on. Rencontré après le départ des protestataires, le néo président du club, Ahcène Gaci, dira d’emblée : «Cette situation ne peut perdurer. Il faut une réaction de M. le wali en personne pour faire sortir le club de la crise. Le budget alloué par l’APC de Bouira, qui est, pour rappel, le seul pourvoyeur de fonds du club, est insuffisant».

«Depuis l’entame de la saison, poursuit notre interlocuteur, nous avons tout payé de nos poches : la préparation, le matériel et les équipements sportifs des joueurs (toutes catégories confondues) ainsi que leurs déplacements et restauration». Le président du MBB lancera un véritable SOS à l’adresse des autorités de la wilaya et des pouvoirs publics : «L’équipe étouffe financièrement, et à ce rythme, impossible de réaliser l’objectif tracé qui est l’accession. Il faut dire qu’avec le nouveau système de compétition, qui stipule que huit équipes accéderont en Division nationale amateur en fin de saison, le club a devant lui une véritable opportunité pour se hisser. A défaut de quoi, l’équipe refera ses classes en Régionale 1 étant donné que la division Inter-régions sera supprimée», rappelle-t-il.

«Nous avons, poursuit encore le boss du MBB, sollicité plusieurs opérateurs économiques et investisseurs pour les besoins d’un contrat de sponsoring… Mais on attend toujours. Il y a quelques jours, nous avons reçu le P/APW qui a discuté avec les joueurs et écouté longuement nos doléances. Il s’est engagé à aider le club, mais on souhaite que cette aide intervienne le plus tôt possible, car le club a plus que jamais besoin d’argent». Par ailleurs, Gaci dira avoir déposé, il y a deux semaines, une demande d’audience pour une rencontre avec M. le wali de Bouira en vue lui exposer la feuille de route du club qu’il préside pour la saison sportive et solliciter son intervention auprès des opérateurs économiques et autres investisseurs afin de booster l’équipe financièrement.

«On attend toujours la réponse de la wilaya», ajoute Gaci. Et de conclure : «On ne peut continuer ainsi, je parle en tant que président de l’un des plus glorieux et mythiques clubs de la wilaya de Bouira, créé en 1947 et qui comptait plusieurs Moudjahids et Chahids. Il est temps que le club se hisse en division supérieure. Il faut savoir que le MBB c’est l’affaire de tous et pas seulement d’Ahcène Gassi et des membres du bureau. Au cas où aucun changement positif ne s’opérerait, je démissionnerai moi et mon bureau de la direction du club !».

M’hena A.