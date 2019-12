L’ES Tunis avertit la JSK

L’Espérance Sportive de Tunis, futur adversaire de la JSK, s’est logiquement imposée, avant-hier, face au Raja Casablanca (0 – 2), durant la première journée de la Ligue des champions d’Afrique, Groupe D. A l’occasion de sa première sortie en phase de poules de la C 1, le double tenant du titre a démarré fort, au Maroc. Les Espérantistes peuvent remercier le duo Anice Badri et Ibrahim Ouattara, à l’origine de ce succès contre le RCA. Dès les premières minutes, les protégés de Mouiine Chaabani ont imposé leur style de jeu.

À la huitième minute et profitant d’une ouverture d’Ouattara, Badri, seul au second poteau, a ouvert la marque pour l’Espérance de Tunis, alors qu’Ouattara a ajouté un superbe deuxième but 7 minutes plus tard. Pour le reste de la rencontre, l’EST a globalement dominé le jeu, alors que les Marocains ont trouvé un grand Moez Ben Cherifia qui a livré une prestation à la hauteur des attentes. Ce succès a envoyé les Sang et Or à la première place du Groupe D avec 3 points, en compagnie de la JS Kabylie vainqueur, vendredi dernier, face à l’AS Vita (1 -0).

Deux équipes qui vont se retrouver ce vendredi 6 décembre, au stade de Radés de Tunis, pour le compte de la deuxième journée dans un derby maghrébin qui s’annonce explosif. Dans le Groupe A, le TP Mazembe débute idéalement la phase de poules de la Ligue des champions .Chez eux, les Corbeaux congolais l’ont emporté aisément devant les Égyptiens de Zamalek (3 – 0). Un peu plus tard dans la journée, les Angolais de Primeiro de Agosto et les Zambiens de Zesco United se sont neutralisés (1 – 1).

Cristovao Paciencia Mabululo a profité d’une glissade d’un défenseur pour ouvrir le score pour les locaux (9’). Mais les visiteurs ont très vite égalisé quand Clément Mwape a envoyé le ballon au fond des filets du plat du pied, après un corner. Le TP Mazembe prend seul la tête du Groupe A devant Zesco et Primeiro de Agosto. A noter que la phase de poules de la Ligue des champions a démarré vendredi avec un premier choc dans le Groupe B entre les Tunisiens de l’Étoile sportive du Sahel et les Égyptiens d’Al Ahly. A domicile, les Tunisois ont gagné loi (1 – 0). Dans cette même poule, les Soudanais d’Al Hilal se sont imposés face au Zimbabwéens de Platinium (2 – 1).

L’USMA accrochée par le WAC

L’USM Alger, deuxième représentant algérien en Ligue des Champions d’Afrique, a été tenue en échec, avant-hier, au stade Mustapha Tchaker de Blida, par la formation marocaine du Wydad Casablanca (1 – 1), en match comptant pour la première journée (Groupe C) de la phase de groupes de cette prestigieuse compétition africaine. Il n’a fallu que cinq petites minutes pour voir ce derby maghrébin s’emballer. Et pour cause, les Rouge et Noir ont fait mouche très tôt dans cette partie, en ouvrant la marque par l’entremise de Zouari (5’). Les Usmistes ont tenté de faire le break avant la pause citron, mais la défense des visiteurs a réussi à tenir bon.

Contrairement à la première mi-temps, le Wydad s’est réveillé en seconde période et a fait l’essentiel. A la recherche de l’égalisation, les Marocains ont quasiment campé dans la moitié du terrain usmiste. Après plusieurs tentatives infructueuses, le WAC s’est vu récompensé à la toute dernière minute grâce au but d’Aouk (89’).

L’USMA a réalisé ainsi une entrée en matière en demi-teinte et s’est contentée du point du nul. Concernant l’autre match de la poule C, ce sont les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns qui se sont imposé par 3 buts à 0 contre les Angolais de Petro Atlético. Un large succès qui permet aux Sud-africains de prendre les commandes du groupe avec 3 points, suivis par l’USMA et le WAC (1 points), alors que Petro Atlético a fermé la marche avec zéro point. Pour sa seconde sortie, l’USMA se déplacera en Angola, le 6 décembre prochain, pour défier Petro Atlético.

R. S.