L’US Béni Douala dos au mur

Les Ath Douala n’ont plus d’excuses et doivent coûte que coûte relever la tête pour entrevoir la fin de la phase aller sous de bons auspices. Dans ce sens, cet après-midi, les poulains du trio Feltane-Meftah-Douicher accueillent leurs homologues du CRB Dar El Beïda, au stade du 1er Novembre de Tizi Ouzou, dans le cadre de la 13e journée du Championnat de la DNA, Groupe Centre.

Un match à six points pour les camarades de Khelifa Belladjel, qui sont dos au mur et condamnés à rectifier le tir. Souffrant de déboires depuis l’entame du Championnat, où ils occupent l’avant-dernière place au classement, ils ont intérêt à réagir. Mais leur mission ne sera pas facile devant une équipe de Dar El Beïda en haut du classement, qui se présente sur le rectangle vert avec l’ambition de prendre les trois points. Les matchs face à l’ESM Koléa, l’IB Lakhdaria, la JS Hai Djabel et le CR Beni Thour étant toujours dans les esprits, les joueurs doivent donc faire très attention pour ne pas revivre le même scénario.

Le staff technique, pour sa part, a bien préparé son groupe et a tout fait pour garder les joueurs concentrés sur leur sujet, et ce malgré la lourde responsabilité qui pèse sur leurs épaules. Les partenaires de Mohamed Aissam Atamna sont, quant à eux, armés d’une grande volonté et promettent de remettre l’équipe sur les rails et la propulser en haut du classement à la fin de la phase aller.

Pour les autres matchs de cette 13e journée, l’IB Lakhdaria accueille le CRB Aïn Oussara avec l’objectif de prendre les trois points pour rester parmi le trio de tête, surtout que le leader, le CR Beni Thour, et son dauphin, le WA Boufarik, seront en déplacement face, respectivement, à la JS Hai Djabel et au RC Boumerdès. L’USM Blida veut, elle, rebondir, lors de la réception de l’IB Khemis El Khechna. Il en est de même pour l’ES Ben Aknoun, qui ne jure que par la victoire devant le NARB Réghaïa, lanterne rouge. Enfin, le NRB Touggourt croise le fer avec le RC Kouba, à huis clos, alors que l’ESM Koléa est opposée au WR M’Sila.

Massi Boufatis