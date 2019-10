L’USM Béjaïa et l’ES Bir Ghbalou enchaînent

Carton plein pour l’USM Béjaïa et l’ES Bir Ghbalou, en ce début de saison, qui confirment déjà leurs bonnes intentions, en remportant deux victoires consécutives. Ce qui les place sur le fauteuil de leader. Ainsi, les poulains de l’entraîneur Abdelghani Ferroudj ont battu le WR Bordj Menaïel, grâce aux trois buts marqués par Kadri (35’), avant que les gars de Saïd Ferradji n’égalisent à la 55’. Ils continuent à imposer leur jeu à leurs vis-à-vis, qui retrouveront les filets pour la seconde fois à la 78’par l’intermédiaire de Hazouz. L’ancien joueur de la JSMB, Sifax Hammouche, lui emboite alors le pas quelques minutes plus tard, en inscrivant le troisième but (83’), synonyme de KO.

Il en est de même pour Bir Ghbalou, qui a étrillé le Chabab de Kherrata par trois buts à zéro. Quant au derby le plus attendu dans la vallée de la Soummam, à savoir celui qui a mis aux prises le RC Seddouk avec l’Olympique d’Akbou, il s’est déroulé dans un stade plein à craquer et s’est terminé par le partage de points entre les deux antagonistes. A noter que c’est le RCS qui a eu l’honneur d’ouvrir la marque par l’entremise d’Oussama Amrane à la demi-heure de jeu. Lotfi Aït Yekhlef a alors égalisé à la 70’. Un match très disputé de part et d’autre et plein de suspens jusqu’au bout, qui s’est joué dans un fair-play total. L’ES Draâ El Mizan, pour sa part, a été accrochée à domicile dans le derby qui l’a opposé au DC Boghni sur le score d’un but partout.

En ce qui concerne les autres matchs, on notera la victoire du HC Aïn Bessam face au voisin du MC Bouira sur le score de deux buts à un dans un match intense, où les poulains d’Ali Tellal ont répondu du tac-au-tac. Une victoire qui place Hilal d’Aïn Bessam, le revenant dans ce palier, à la deuxième place. De son côté, la JS Boukhlfa, l’autre nouveau promu du coach Kamel Belhocine, qui avait la possibilité d’engranger trois autres points après son succès à Akbou, n’a pu faire mieux à domicile que de partager les points avec le CR Zemmouri, imité par le FC Tadmaït d’Azzedine Amoura.

Ce dernier a été accroché à domicile par l’Espérance de Timezrit (2-2). Enfin, la surprise du jour est venue de l’US Soummam laquelle, après sa défaite à domicile devant Bir Ghbalou, lors de la 1re journée du Championnat, a su se racheter, en revenant avec les trois précieux points de son déplacement à Akbou. Enfin, la JS Akbou, qui cale pour la seconde fois à domicile, doit revoir sa copie, avant qu’il ne soit trop tard.

Tahar H.

Les résultats

JS Akbou 0 – US Soummam 2

JS Boukhalfa 0 – CR Zemmouri 0

USM Béjaïa 3 – WRB Menaïel 1

ESDE Mizan 1 – DC Boghni 1

HC Aïn Bessam 2 – MC Bouira 1

ES Bir Ghbalou 3 – CRB Kherrata 0

FC Tadmaït 2 – ES Timezrit 2

RC Seddouk 1 – O Akbou 1