Nacer Zekri quitte la barre technique

Le coach de la JS Azazga, Nacer Zekri, ne continuera l’aventure à la tête de la barre technique. Cet entraîneur qui a réussi du bon travail depuis sa prise en main de l’équipe première des Rouge et Noir, était sur les tablettes de plusieurs clubs. Finalement c’est la direction du Nasr Hussein Dey qui a su comment le convaincre.

En effet, le désormais ex-coach de la JS Azazga est officiellement nouvel entraîneur des U21 ou l’équipe réserve du Nasria. C’est ce que nous a d’ailleurs confirmé le président de la section football Mouloud Sahi: « Je viens d’apprendre que Zekri s’est engagé avec l’équipe réserve du NAHD. J’étais surpris, surtout qu’on était en contact permanent et on a tout prévu pour qu’il poursuive l’aventure à la barre technique » et d’ajouter « je lui souhaite bonne chance avec sa nouvelle équipe et c’est grâce à la JS Azazga qu’il s’est fait un nom. Maintenant je vais étudier d’autres pistes pour trouver son remplaçant ».

Pour ce qui est du futur coach des Rouge et Noir, tout porte à croire que Fatah Chalal l’ancien driver de l’OS Moulediouane est sur les tablettes de la direction de la JSA. Fatah Chalal auteur d’un bon travail avec l’OSM avant qu’il ne jette l’éponge cinq matchs seulement après l’entame de la saison, est pressenti à succéder à Nacer Zekri à la barre technique de la JS Azazga.

Massi Boufatis