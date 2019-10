«Notre objectif est l’accession»

Dans cet entretien, le coach en chef du CS Ihasnaouene, Amar Gas, livre ses impressions à l’issue de la deuxième victoire de suite de son équipe.

La Dépêche de Kabylie : Votre équipe carbure à plein régime. C’est de bon augure pour la suite. Qu’en dites-vous ?

Amar Gas : Oui tout à fait. Vous savez, on ne peut espérer une meilleure entame. Deux victoires de suite, du beau jeu et beaucoup de buts, ça fait vraiment plaisir et ça nous conforte pour la suite du parcours. L’équipe est mise dans de bonnes conditions et j’espère qu’on va rester sur cette belle lancée.

Quelle est la clé de la réussite de cette entame, selon vous ?

C’est tout simplement le fruit du travail de tout le club (joueurs, membres des staffs technique et médical, président et dirigeants). On a aussi fait une très bonne préparation. Les joueurs ont bien travaillé durant l’intersaison et étaient prêts sur tous les plans pour aborder le Championnat dans les meilleures conditions. Les bons résultats des matchs amicaux que nous avions disputés face à de bonnes équipes ont également mis le groupe en confiance.

Inscrire treize buts en deux matchs, c’est plutôt une belle performance…

Tout à fait. Sur le plan offensif, on ne peut qu’être rassuré. On a de bons attaquants et on est très solides en défense. Ceci dit, le mérite revient à tout le groupe. Il ne faut pas oublier aussi que le courant passe très bien avec les joueurs. Les membres du staff et les dirigeants jouent pleinement leur rôle et cela se répercute positivement sur le moral des joueurs. On travaille tous la main dans la main dans un environnement sain et pour un même objectif.

Justement, peut-on connaître cet objectif ?

L’accession, bien évidemment. C’est l’objectif qu’on s’est fixé pour cette saison. On possède un groupe très motivé avec des joueurs de qualité en lesquels on a entièrement confiance pour concrétiser cette ambition. Ce sera certes difficile, car on aura en face de bonnes équipes qui aspirent aussi à l’accession, mais ce sera à nous de nous montrer plus forts. C’est vrai qu’il est trop tôt pour se prononcer sur le titre, mais le pari est possible. On va gérer match par match, en tentant de glaner le plus grand nombre de points et on fera le décompte à la fin.

Un mot pour conclure…

Je profite de l’occasion pour remercier tous ceux qui aident et soutiennent l’équipe. En ce qui nous concerne, nous ne ménagerons aucun effort pour répondre aux attentes de nos supporters et de toute la population d’Ihasnaouene.

Entretien réalisé par S. K.