«Nous jouerons les premiers rôles si…»

Le nouveau pensionnaire de la Régionale 2, le Hamzaouia de Aïn Bessem, a un nouvel entraîneur en la personne de Fettache Rachid, qui succède ainsi à Merouane Abdelazizi. Pour rappel, Fettache a drivé, pendant trois saisons, le MB Bouira qu’il accompagné en division Inter-régions en 2016/2017. La saison dernière, il était à la barre technique du DRB Kadiria (Honneur Bouira) avec lequel il réalisera une très bonne saison, puisqu’il a atteint le play-off final. Le nouveau coach dira avoir accepté sa nouvelle mission au HCAB grâce au challenge sportif : «Les dirigeants du club qui m’ont contacté m’avaient fait part des couacs financiers dont patauge le club. Nous avons discuté sur tout, notamment sur la stabilité à la barre technique», souligne-t-il.

«Concernant l’objectif tracé avec les dirigeants du club, poursuit Fettache, ce sera selon les moyens de l’équipe». «Une chose est sûre, dira t-il encore, nous avons effectué un bon recrutement en faisant appel à des joueurs d’expérience qui évoluaient au sein de clubs respectables, comme le du MC Bouira, l’ES Bir Ghbalou, l’E Sour El-Ghozlane, l’ABR Djebahia… Si le problème financier est résolu, on pourra jouer les premiers rôles.

Pour le moment, on compte programmer un stage bloqué d’au moins une semaine au niveau de l’OPOW Rabah Bitat de Bouira, pour mieux cerner le groupe et mettre en place un programme de préparation avant le début de la saison». Pour tenir tête à ses concurrents et éviter une relégation précoce, le HCAB, qui a retrouvé la Régionale 2 après deux saisons en division Honneur Bouira, a besoin de stabilité et de moyens. Le président de CSA/HCAB, Hamza Ali, a récemment déploré «les problèmes financiers qui étouffent le club et qui risquent de compromettre ses ambitions et perspectives s’il n’y a pas d’intervention des autorités locales d’Aïn Bessam et de wilaya».

