«On doit se racheter face au CSC»

L’attaquant Rezki Hamroune était le grand absent lors du match qui a opposé la JSK à l’ASO, samedi passé, pour cause de blessure. Joint par nos soins, le joueur a parlé de son état de santé, assurant qu’il sera prêt pour le CSC, du prochain match et des ambitions du club pour la suite du parcours.

La Dépêche de Kabylie : Vous souffrez d’une élongation à la cuisse. Comment vous sentez-vous ?

Rezki Hamroune : Dieu merci je me sens beaucoup mieux. Je reprendrai les entraînements avec mes équipiers et je serai prêt pour le prochain match face au CSC. Je ferai tout pour revenir en force et aider mon équipe lors des prochains rendez-vous, à commencer par le CSC.

Beaucoup estiment quevotre absence a été ressentie lors de la dernière rencontre jouée face à l’ASO…

J’aurais souhaité prendre part à ce match si ce n’est ma blessure. Cependant, je serai apte à jouer le prochain match face au CSC et je ne lésinerai pas sur les efforts pour aider mes coéquipiers à réaliser un bon résultat inchallah. Nous sommes un groupe et chaque joueur se donne à fond lors des différents matchs, en dépit de celui qui joue à chaque fois. Le match face à l’ASO est passé et on doit penser aux prochains qui seront très importants.

Après la défaite concédée face à l’ASO, ne pensez-vous pas que vous êtes dans l’obligation de réagir face au CSC ?

Absolument. Après le faux pas concédé face à l’ASO, notre objectif est de réagir et vite. Pour cela, on préparera convenablement le prochain match face au CSC qu’on jouera avec la ferme intention de réussir une belle opération. Nous sommes conscients de ce qui nous attend et on fera tout pour se racheter dès ce rendez-vous.

Comment voyez-vous vos chances de jouer les premiers rôles en championnat après cette défaite face à l’ASO ?

Le championnat est encore très long et nous avons joué six matchs seulement pour le moment. La saison est encore très longue et j’estime que nos chances de jouer les premiers rôles sont toujours intactes. On fera tout pour enchainer les bons résultats lors des prochains matchs pour prétendre à terminer la première manche du championnat sur une position confortable.

Un mot pour vos supporters qui sont déçus après la défaite face à l’ASO ?

On comprend parfaitement ce qu’ils ressentent et leur déception après une défaite. Je leur demande de rester derrière l’équipe et de nous soutenir comme ils l’ont toujours fait. De notre côté, on fera tout pour renouer avec les victoires.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi