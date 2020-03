Plusieurs matchs non joués

La Division pré-honneur de la Ligue de Bouira dans ses deux Groupes A et B n’avance pas dans de meilleures conditions. Le manque de moyens financiers, entre autres, et le bricolage, faut-il le dire de certains pseudos dirigeants qui punissent de manière rigoureuse les jeunes athlètes et adepte du sport roi en sont la cause. Ainsi, dans le Groupe A, sur les trois rencontres au programme, une seule a eu lieu. Il s’agit de celle ayant mis aux prises l’USM Bouira à l’IRB Esnam, remportée par ce dernier sur le score de 2 buts à 0. Au même moment, les rencontres Numidia de M’Chedallah – JS Adjiba et US Saharidj – JS Chorfa n’ont pas eu lieu.

De nouvelles affaires sur le bureau du directoire présidé par Noureddine Boulefaat, qui occupe aussi le poste de président de la LRFA. Comme dans le Groupe A, deux rencontres n’ont pas eu lieu dans le Groupe B. Il a été question des matchs devant opposer l’ER Hakimia à l’ESJ Taguedit et l’A Guelta Zerga au C Aïn Bessam. L’unique rencontre qui a eu lieu était entre l’ASC El-Hachimia et le CSA Béni Haroun. Elle s’est terminée à la faveur des visiteurs sur le score de 1 but à 0.

M. A.