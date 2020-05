Renai déterminé à partir

Le jeune milieu de terrain de la JSK, Anis Renai, vit une situation difficile cette saison. En plus du fait qu’il n’est pas payé depuis 10 mois, le joueur se dit marginalisé par Zelfani. Le joueur aurait confié à son entourage que cette saison serait sa dernière lui le club kabyle. Il attendrait juste la fin de l’exercice pour aborder le sujet avec ses responsables. Pour rappel, Renai était déjà sur le départ lors du dernier mercato estival et même lors du mercato hivernal passé, mais les deux fois, il a été repêché à la dernière minute.

Bensayeh en route pour la Tunisie ?

Comme annoncé dans l’une de nos précédentes livraisons, des clubs tunisiens veulent recruter l’attaquant kabyle Réda Bensayeh en prévision de la prochaine saison. Cependant, et selon une source autorisée, le président Mellal s’opposerait catégoriquement au départ de l’un de ses meilleurs attaquants et buteurs. Bensayeh a en effet réussi une belle saison, inscrivant 7 buts toutes compétitions confondus. Et comme le joueur est sous contrat avec la JSK jusqu’en 2022, il ne pourra aller nulle part sans l’aval de ses responsables.

Un club égyptien veut Juma

Selon une source digne de foi, un club égyptien serait intéressé par les services de l’attaquant kenyan de la JSK, Juma. Selon notre source, ce club égyptien devra négocier avec la JSK, une fois que la saison en cours sera officiellement terminée. Le président Mellal ne s’opposerait pas au départ de Juma, à condition que la JSK reçoive une belle offre. Il faut souligner que le joueur kenyan n’a, jusque-là, pas apporté le plus attendu à l’équipe, et cela ne constituera donc pas une surprise pour les supporters des Canaris qu’il soit libéré.

M. L.