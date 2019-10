L’ARB Barbacha, un club du palier Honneur de Béjaïa, a entamé la saison en récoltant quatre points sur les six possibles. Son coach, Sofiane Ferchouli, estime que son équipe est dans les normes mais que le plus dur reste à faire.

La Dépêche de Kabylie : Avec du recul, comment analysez-vous la rencontre de la 2e journée face au Gouraya de Béjaïa ?

Sofiane Ferchouli : C’était une rencontre difficile dans la mesure où nous avions affaire à une bonne équipe de Gouraya qui n’est pas n’importe laquelle, elle qui avait achevé l’exercice passé à la 2è place derrière le champion sortant. On avait comme objectif de gagner et c’est fait, et moi en tant que coach, je dirais bravo à mes joueurs qui ont fait le match qu’il fallait.

Battre une équipe comme Gouraya, vous y attendiez-vous ?

Pour vous dire la vérité, on avait préparé cette rencontre avec la ferme intention de confirmer le résultat de la 1ère journée. On savait que cette équipe de Gouraya de Bejaia est coriace, de par les éléments qu’elle possède. Néanmoins, je dirais que mes joueurs ont appliqué nos consignes et c’est une bonne chose pour le club, pour moi en tant que coach et pour les joueurs aussi.

Deux matchs, quatre points de récoltés. Un bon pactole, non?

On peut dire que pour un début, c’est déjà pas mal. Tenir en échec une bonne équipe de Taassast chez elle et battre le Gouraya de Bejaia ne peut que jouer un bon tour pour mes joueurs qui ont le moral au beau fixe. Cela dit, il faudrait garder les pieds sur terre et ne pas s’enflammer.

La suite, comment la voyez-vous ?

Elle ne sera pas facile, surtout que la majorité des équipes composant le palier Honneur de Barbacha se valent. On tâchera de rester sur notre lancée et pourquoi pas réaliser d’autres bons résultats à l’avenir. On gèrera nos matchs un par un que ce soit à domicile ou en déplacement.

Votre prochain adversaire a pour nom la JSB Amizour. Comment appréhendez-vous ce derby ?

Toutes les rencontres seront difficiles et nous, à la JSBA, on est là pour travailler, tout en préparant nos matches sereinement. Pour ce qui est du match de ce week-end face à la JSB Amizour, ce sera délicat, surtout qu’il s’agit d’un derby et les matches de ce genre se jouent sur de petits détails. Ce sera un match entre voisins et que la sportivité soit au rendez-vous.

Entretien réalisé par Medhouche Rahib