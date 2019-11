Retour à la case départ

Les Vert et Noir sont tombés, au stade du 1er Novembre d’El Harrach, devant l’USMH, sur le score de 1 à 0 (mi-temps 0 – 0), après quatre matchs sans défaite. En effet, les Béjaouis, qui ont fourni une piètre prestation devant la lanterne rouge, n’ont pas pu rester sur leur cadence et sont revenus à la case départ avec ces contre-performances en déplacement, où ils restent toujours fragiles. Malheureusement, le nouveau coach du MOB, Latrèche, n’a pas encore trouvé de remède à cette faiblesse à l’extérieur surtout devant de faibles équipes du bas du tableau.

Certes, le MOB développe un football de meilleure qualité mais le manque de concentration et de vigilance pousse les joueurs à commettre des erreurs impardonnables, à l’image du but inscrit par Guendouz contre son camp devant l’USMH. Dans ce sens, Abdelkrim Latrèche a avoué à la fin du match : «Honnêtement, je ne m’attendais pas à une défaite surtout qu’on s’est déplacés pour empocher les trois points. Je pense qu’on ne mérite pas de perdre, vu la physionomie du match. A la mi-temps, j’ai rappelé aux joueurs qu’on pouvait gagner et que le nul ne m’intéressait pas.

Mais dommage qu’on ait encaissé un but de cette manière. Le facteur chance existe dans le football et il a souri à l’USMH. A nous de gérer les deux prochains matchs du Championnat et celui de la Coupe avec l’effectif dont on dispose, en attendant le mercato pour se renforcer par des éléments qui pourront donner un plus à l’équipe, car rien n’est encore joué concernant l’accession et nos chances sont intactes.» Et pour mieux préparer le prochain match de Coupe d’Algérie de samedi prochain, les joueurs reprennent du service, aujourd’hui, au stade de l’Unité maghrébine, avec comme objectif de passer l’écueil du DRBB avec moins de dégâts possibles.

Quant aux supporters, ils étaient très furieux après le dernier résultat de leur équipe et ne comptent pas rester les bras croisés. Ils promettent de venir en masse au stade, aujourd’hui, pour demander des explications aux joueurs, qui n’ont pas pu éviter la défaite devant la lanterne rouge. Les fans comptent également discuter avec le président pour sévir avec les cadres de l’équipe et appliquer le règlement intérieur, tout en demandant au coach de faire confiance aux jeunes du club et leur donner la chance de jouer.

Z. H.