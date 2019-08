Test amical cet après-midi face à l’USMDBK

Un match amical est prévu cet après-midi, au stade Kaci Ali de Draâ Ben Khedda, et mettra aux prises l’USM Draâ Ben Khedda, pensionnaire de la Régionale 1, avec la JS Boukhalfa, nouvellement promue en Régionale deux. Un bon test pour les deux équipes qui sont en période de préparation et également une belle occasion pour les staffs techniques de l’USMDBK et de la JSB de faire tourner leurs effectifs respectifs.

Ainsi, Tayeb Meghrici et Karim Chabane mais aussi Kamel Belhocine testeront leurs joueurs pour voir comment est leur forme actuelle. Ils établiront un constat après sur leurs qualités techniques, tactiques et physiques surtout. Il faut savoir que ces deux équipes ne sont qu’au début de leur préparation d’intersaison et auront à disputer plusieurs matchs, tout en travaillant davantage les volets physique et technico-tactique. Ainsi, ils pour ront répondre aux attentes de leurs familles sportives. Le coach des banlieusards de Boukhalfa, Kamel Belhocine, pour sa part, saura comme faire tourner son effectif.

De ce fait, il compte mettre à profit cette empoignade face aux Ciel et Blanc de Draâ Ben Khedda pour juger les capacités de ses poulains. Pour rappel, la JS Boukhalfa, qui a accédé en Régionale deux, en compagnie du DC Boghni, sera appelée à jouer les trouble-fêtes dans cette division pour sa première saison, où elle compte faire sensation. Une chose est sûre, le staff technique, les dirigeants et les joueurs sont animés d’une grande volonté et veulent que la JSB dicte sa loi et s’impose parmi les grosses cylindrées. Certes, la saison s’annonce d’ores et déjà difficile, mais les responsables de la JS Boukhalfa croient en la belle étoile de leur équipe pour créer la surprise.

M. B.