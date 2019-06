Tournoi de football Jeunes talents

La ville d’Amizour vit, durant chaque période estivale, au rythme des tournois de football et d’autres disciplines, organisés à travers la municipalité.

Le tournoi entamé le 10 juin et dédié aux anciens joueurs de la commune ayant, notamment, porté les couleurs de l’IRB Amizour (actuellement USOA) et de la JSB Amizour, a été organisé par des bénévoles, aidés par des membres de l’Association sportive des handicapés de la commune d’Amizour.

Les matchs du premier tour ont déjà été joués. Suite à cela, l’Académie de la Jeunesse Sportive Avenir Amizour (JSAA) a décidé d’organiser un tournoi «Jeunes talents» dont la 1re édition débutera aujourd’hui. La première rencontre se jouera à partir de 18h00, au stade Larbi-Touati d’Amizour. Ce tournoi regroupera 05 équipes, à savoir Ahemmam et l’Etoile Rouge, qui entameront le tournoi aujourd’hui, les Canaris, Feraoun et El-Houma.

Chaque équipe est composée de 13 joueurs U15. Pour les dirigeants de la JSAA, il n’est pas facile d’organiser un tournoi de foot chez les U15, en citant certaines difficultés, à l’instar du manque d’équipes à Amizour. Cela serait dû en grande partie au fait que les gens d’Amizour n’ont pas l’habitude d’organiser des tournois de ce genre et d’y participer. Malgré les aléas et les problèmes rencontrés, les dirigeants de ce club ont décidé d’organiser ce tournoi des U15. «Ce tournoi est inscrit dans le cadre de la prospection et la découverte de jeunes talents de football. Bien que notre école ne soit qu’à sa deuxième année d’existence, nous sommes animés d’une grande volonté et voulons donner l’occasion aux jeunes talents de montrer ce dont ils sont capables», selon les dirigeants de la JSAA.

Soulignons que le tournoi «Jeunes Talents » s’étalera jusqu’au 1er juillet. La finale est, pour sa part, programmée à partir de 17h30.

Rahib M.