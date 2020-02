Trois belles affiches au menu

Après une mini-trêve de deux semaines, le championnat Honneur, ligue de Bouira, reprend du service, avec trois rencontres au sommet au programme. Le premier choc sera entre le champion d’hiver, le DRB Kadiria, et la JS Kadiria dans une rencontre derby alléchante. Lors de la phase-aller, le DRBK avait écrasé son voisin, sur le score de 5 à 1. Mais depuis, la JSK a beaucoup progressé et enregistré une belle remontée, notamment depuis l’arrivée de Fettache Rachid à la barre technique, ce dernier pour rappel était le coach du DRBK avant de le quitter.

L’autre rencontre au sommet, c’est celle devant opposer l’USC Aïn Laloui et l’Olympique El Adjiba, le deuxième qui recevra le quatrième, l’équipe d’El Adjiba qui accuse un retard de deux points sur le leader et fera tout pour engranger les points du match tout en étant à l’écoute de Kadiria. Le stade de M’Chedallah sera également le théâtre d’une belle empoignade entre deux équipes de la région, à savoir le FC Thamelahth et l’Olympique de Raffour. Pour rappel, lors de la phase-aller, les deux équipes se sont neutralisées sur le score de parité de trois buts partout. De son côté, le Bordj Hamza de Bouira se rendra à Dirah pour y défier le WRD. L’E Oued Berdi recevra le NM Lakhdaria, tandis que la rencontre des équipes du bas du tableau mettra aux prises les deux équipes de Bordj Okhris : le Affak et le Chabab.

M’hena A

Le programme

DRB Kadiria – JS Kadiria

FC Thamelahth – O Raffour

USC Ain Laloui – OC Adjiba

EO Berdi – NM Lakhdaria

WR Dirah – BH Bouira

AB Okhris – CRB Okhris