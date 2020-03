Vers des changements face à l’USMBA

Ce n’est un secret pour personne, la JSK est passée carrément à côté de son match contre le CRB, en s’inclinant sur le score lourd de 3 buts à 1, au stade du 20 Août. Un rendement et un résultat qui ont mis le coach Yamen Zelfani dans tous ses états, lui qui avait misé sur un résultat positif, lors de cette rencontre. Sous pression, il a mis les points sur les I avec ses poulains et les a mis en garde, en prévision du match de demain face à l’USMBA. «Vous n’avez rien fait pour enregistrer un bon résultat devant le CRB.

On a perdu ce match, en première mi-temps, en encaissant trois buts qu’on pouvait éviter. Faite très attention et évitez de refaire les mêmes erreurs, lors des prochains matchs. La rencontre de l’USMBA est d’une extrême importance et on doit impérativement la remporter», a lancé Zelfani à ses joueurs, lors de la séance de reprise des entraînements, avant-hier matin. Ainsi, le coach veut à tout prix battre les Scorpions pour que le calme revienne à la maison. Et pour atteindre cet objectif, il compte opérer certains changements et apporter du sang neuf à son groupe.

Au milieu du terrain, le meneur de jeu Bounoua pourrait effectuer son retour, lui qui n’a pas joué titulaire depuis plusieurs semaines. L’ex-capitaine de l’USMBA pourrait donc affronter son ancien club, après avoir été marginalisé par son coach, au cours des derniers matchs. En attaque, Banouh est pressenti au moins pour figurer dans la liste des 18, alors qu’il avait été écarté durant le dernier match. En attaque, le match de demain verra le retour de Juma et Boulahia. D’ailleurs, ce dernier est le mieux placé pour débuter cette importante confrontation. Zelfani veut des guerriers, lors de ce match, pour prouver que la défaite concédée devant le Chabab est juste un incident de parcours.

Il a axé son travail sur l’aspect psychologique et attend beaucoup de ses joueurs. Ayant une idée bien précise sur l’USMBA, l’entraîneur des Canaris jouera toutes ses cartes gagnantes pour empocher les points de cette rencontre. A vrai dire, il n’a pas d’autre choix que de gagner. Sinon, il risque d’être éjecté de son fauteuil par Mellal, ce qui ne devrait pas le surprendre. Après avoir accepté de jouer le titre ou au moins la deuxième place, Zelfani n’a plus droit à l’erreur. Par ailleurs, l’arrière gauche Walid Bencherifa ne sera pas prêt pour cette partie.

Ayant repris les entraînements en solo, avant-hier, il reprendra la compétition, lors du match de la 22ème journée face à l’ESS, au stade du 8 Mai 1945 de Sétif, le 15 mars. Il faut savoir que les Canaris effectuent leur dernière séance d’entraînement, aujourd’hui, au stade du 1er Novembre. Le coach et ses collaborateurs en profitent pour apporter les derniers réglages au groupe, avant le match de demain après-midi. Sous pression, les Jaune et Vert ont promis de tout faire pour battre les Scorpions et retrouver leur place sur le podium.

M. L.