Un casting pour dénicher de jeunes talents

Par DDK | Il ya 1 heure | 123 lecture(s)

Un casting a été programmé, hier, au théâtre régional Ammar El-Âskri de Bouira, par l’association culturelle ‘El-Ibtissama’, pour participer à la réalisation de deux pièces théâtrales, en projet.

En tout, une dizaine de personnes sont à élire parmi les nombreux concurrents qui prendront part à cette sélection. Dans le choix des comédiennes et des comédiens, les plus jeunes sont prioritaires. D’après les membres de ladite association, deux pièces de théâtre sont au programme, l’une en langue arabe et une autre en Kabyle.

Des pièces destinées particulièrement aux enfants. Selon notre source, la participation était gratuite, et ce dans la but d’augmenter le taux de participation à ce casting. Après cette sélection, la faculté des lettres et des langues abritera le casting final. À signaler que ladite association active depuis plusieurs années dans le domaine culturel pour enfants, en organisant des sorties et des rencontres avec les élèves du premier pallier.

Pour rappel, une tournée de spectacles de clowns et de magiciens a été programmée à travers les écoles primaires relevant de la wilaya de Bouira. Récemment, c’est l’école de Thameur, à 8 Km à l’Est de Bouira, qui a reçu trois artistes pour un spectacle de deux heures.

Aziz C.