Aït Menguellet, Yahiatène, Yasmina, Youcef Guerbas…

Les soirées ramadanesques s’annoncent grandioses et prometteuses avec cette belle brochette d’artistes, attendue à la Maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou.

C’est le «sage» de la chanson kabyle, en l’occurrence Lounis Aït Menguellet, qui ouvrira le bal, avec trois galas consécutifs, annoncés pour jeudi, vendredi, et samedi prochains, à la Maison de la culture, au grand bonheur de ses fans assoiffés de sa poésie et mélodies mélancoliques. C’est là des rendez-vous sans doute très attendus surtout que l’artiste vient à peine de mettre sur le marché son nouvel album. Ce sera donc la toute première fois qu’il aura à chanter cet part de son nouveau répertoire sur la scène de Tizi-Ouzou. Les Rabah Ouferhat et Djamel Kaloune lui succéderont, le lendemain dimanche 4 juin. La diva de la chanson kabyle, Nouara égayera, elle, ceux qui l’adulent, avec sa voix, le lundi d’après. Elle aura à partager le plateau avec Brahim Tayeb. Au programme de la soirée du 6 juin, figurent Samir Sadaoui, Nordine Debiane et Lyes. Taous, Brahim Medani, et Sonia Amrani, quant à eux, donnent rendez-vous à leur public mercredi 7 Juin. Le maître du Chaabi Akli Yahyatèn et Ahcène Aït Zaïm seront également de la partie et se produiront jeudi 8 juin, toujours à la maison de la culture Mouloud Mammeri. Les familles, les jeunes et les moins jeunes y sont, aussi, invités à chanter et danser au rythme des chansons de la belle Thannina, Rami, et Yacine Yefsah vendredi 9 juin. Saïd Youcef, Mayles, et Larbi Yuba, y sont attendus, quant à eux, le 11 Juin. Les Kamel Igman, Kamel Chenane, et Oujrih ne sont pas en reste, puisqu’ils seront à la même salle le lendemain. La soirée du 13 juin sera animée par Kamel Ouamar, Azedine Tareb, et Karim Khelfaoui. La chanteuse Yasminsa, qui a fait rêver plusieurs générations et continue de le faire, y est annoncée pour la journée de mercredi 14 juin, en compagnie de Karim Addar qui devrait assurer la première partie du spectacle. Kamel Aziz et Moh Mammar s’y produiront pour le 16 juin. Taleb Tahar, Ahcène Adjroud, et Lani Rabah, est cette autre belle affiche qui attend le public le 17 Juin. Rabah Asma, le 18 juin prochain. Pour la journée du 19 juin, c’est Djilali Hamama et la nouvelle idole du public kabyle, Youcef Guerbas qui s’y produiront sur la scène de la grande salle. Le jour suivant, ce sera autour de Moh Oubelaid, Ramdane Mechache d’être à l’affiche. Pour les férus de la chanson kabyle moderne, Ali Amrane leur donne rendez-vous le 21 juin. Une soirée chaabi y est, aussi, prévue le 22 du même mois, conicidant avec la soirée du 27e jour, avec la participation d’Abdelkader Chercham, Nacerdine GliZ, Mohamed Eraoui, et Djamel Chir. Vendredi 23 juillet, Mourad Guerbas et Siham Stiti feront danser leurs fans la veille de la clôture de ce programme alléchant devant intervenir le lendemain 24 juin avec les Ali Ferhati et Aldjia. Un duo qui semble t-il commence à s’inscrire dans la durée, après avoir assuré pour rappel ensemble une tournée qui les a mené jusqu’au Canada. A signaler que les soirées commence à partir de 22 heures.

Kamela Haddoum.