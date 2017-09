La pièce Le Foehn bientôt en kabyle

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

Une conférence de presse a été co-animée, au théâtre régional Kateb Yacine, dans la matinée d’avant-hier, par la directrice de la culture, le directeur du théâtre régional Kateb Yacine, le metteur en scène, Ahmed Ben Aïssa, assisté de Nourdine Aït Slimane, le conseiller Boucetta Rabah et la dramaturge et metteure en scène Hamida Aït El Hadj.

Ce fut à l’issue du stage inhérent au montage de la pièce théâtrale «Le Foehn ou la preuve par neuf» de Mouloud Mammeri. Pour commencer, Mlle Gouméziane a salué l’engagement et le talent des comédiens qui ont été retenus pour la pièce. Dans son intervention, le directeur du théâtre régional Kateb Yacine, Farid Mahiout, dira : «C’est avec un grand honneur que nous dévoilons aujourd’hui ce projet d’adaptation de cette grande œuvre de notre illustre écrivain Mouloud Mammeri. Je dois dire que sous sommes fiers de concrétiser le rêve de cet immense romancier, car c’est le sien, en adaptant cette pièce en kabyle, notamment en cette année de son centenaire». L’on apprendra que «l’adaptation est l’œuvre de Bourdine Aït Slimane et Rabah Boucetta et que la mise en scène est d’Ahmed Ben Aïssa, un dramaturge et homme de théâtre et de cinéma prolifique», précisera l’intervenant qui annoncera : «Un cycle de formation a été tracé en direction des jeunes évoluant dans les troupes et coopératives de la wilaya. Il s’agit de deux stages : l’un relatif à la mise en scène, il a commencé le 18 septembre et durera jusqu’au 25 et est encadré par Hamida Aït El Hadj. L’autre stage concerne «L’écriture dramaturgique», encadré par Noureddine Aït Slimane et qui s’étalera du 23 au 27 septembre en cours». Annonçant par ailleurs une version en arabe algérien de la pièce «La gazelle aux cornes d’or», il précisera : «Notre objectif est de continuer à promouvoir le théâtre algérien dans les langues du peuple». Ahmed Ben Aïssa dira quant à lui : «Je mets mon expérience au service des comédiens. C’est un travail qui nous tient à cœur. Nous sommes fiers de mettre à la disposition du public une des plus belles œuvres de Mouloud Mammeri». Madame Hamida Aït El Hadj soulignera : «’’Le Foehn’’ est un chef-d’œuvre de Mouloud Mammeri qui, avec Kateb Yacine, Mohamed Dib et bien d’autres, font la fierté de la culture et la littérature algériennes. Cette pièce sera également adaptée en arabe populaire». Elle parlera ensuite des deux stages : «Ce sont des formations indispensables aux jeunes comédiens. Le théâtre Kateb Yacine s’est distingué et s’est imposé à l’échelle nationale et je suis très fière de faire partie de cette équipe qui travaille dans l’intérêt de la culture algérienne». Nourdine Aït Slimane relèvera quant à lui l’intérêt qui doit être apporté à l’adaptation, «même si cela n’est pas facile», dira-t-il. Onze comédiens tenteront donc de captiver l’attention du public dans cette pièce qui aborde «les manigances et conspirations des colonisateurs français pour dépister le grand chef et combattant Abane Ramdane». Le rôle principal sera tenu par Malik Fellag, Talbi Kenza jouera celui d’Aïni et Tadjer Hayet celui de Zohra… M.A.Tadjer