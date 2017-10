Portes-ouvertes sur les ateliers

Par DDK | Il ya 12 minutes | 1 lecture(s)

La maison de la culture Mouloud Mammeri a ouvert les inscriptions à ses différents ateliers pour l’année 2017/2018. A cette occasion, l’établissement organise des portes-ouvertes. Mlle Dalila Kemmar, fraîchement installée au poste de directrice de cette infrastructure culturelle, nous explique : «Ces portes-ouvertes sont organisées chaque année. Notre objectif est de montrer au public les différentes disciplines, mais aussi de lui exposer les fruits des travaux exécutés par les adhérents». La liste des ateliers est assez longue, «arts plastiques, danse (tous genres confondus), théâtre, apprentissage des langues, initiation à l’informatique…» en font partie, nous explique notre interlocutrice. Elle ajoutera : «Quant aux animateurs, nous avons des professionnels, mais aussi d’anciens adhérents qui deviennent animateurs. Ils sont plus d’une cinquantaine, y compris ceux de la maison de la culture Krim Belkacem d’Azazga. Actuellement, la maison de la culture compte 56 ateliers et nous comptons en ouvrir de nouveaux, les jeux d’échec notamment». Notons que les inscriptions pour l’année 2017/2018 ont débuté le 7 octobre et s’étaleront jusqu’au 7 novembre. Le dossier à fournir comprend : 1 extrait de naissance, 2 photos d’identité, 1 certificat médical, pour les ateliers danses, et 400 DA de frais d’inscription. Les intéressé(e)s doivent consulter les tableaux d’affichage des différents ateliers. 33 requièrent un âge de 5 à 18 ans, plus a autres, qui concernent l’initiation à l’informatique et à la maintenance pour les plus de 18 ans. Les noms des animateurs, les journées d’inscriptions et les horaires figurent également sur les tableaux d’affichage.

M A Tadjer