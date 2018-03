Le programme à Tizi

Par DDK | Il ya 6 heures 57 minutes | 407 lecture(s)

La Direction de la culture de Tizi-Ouzou et les établissements culturels sous tutelle, en partenariat avec le FCE, célèbrent, du 6 au 10 mars, la Journée internationale de la femme, sous le thème Quand la femme œuvre pour la culture algérienne authentique.

Un riche programme est prévu durant ces jours, afin de rendre hommage à la femme. La cérémonie de lancement des festivités aura lieu, demain à 14h00, au niveau de la grande salle de la Maison de la culture Mouloud Mammeri, avec la projection d’un film de sensibilisation à l’importance de préserver nos parents et la mère Patrie, intitulé «Tighri n uzar», réalisé par la crèche «Dacine» de Samir Djoudi. De 9h à 17h, le public est convié, dans le hall de la Maison de la culture, à des expositions de produits de l’artisanat (tapis, habits traditionnels, bijoux, poterie, burnous, maroquinerie), de produits cosmétiques, d’œuvres d’arts plastiques, de produits du terroir, de produits de recyclage, ainsi que des séances de vente et dédicaces de livres d’auteurs féminins. Le Forum des Chefs d’Entreprise de la wilaya de Tizi-Ouzou (FCE), de sa part, organise des expositions retraçant le parcours de femmes chefs d’entreprises. Au programme, aussi, une cérémonie-hommage et des remises de cadeaux aux retraitées du secteur de la culture et des femmes de culture de la wilaya. «La montagne de Baya», réalisé par Abderrahmène Bougarmouh, sera projeté à la cinémathèque de Tizi-Ouzou à 13h. Concernant les festivités à l’annexe de la Maison de la Culture à Azazga, toujours pour la journée de ce mardi, des expositions sont programmées de 9h à 17h. A 10h, le public pourra assister à la projection du film «Les porteuses du feu», un documentaire sur les moudjahidate pendant la bataille d’Alger, réalisé par Fekiri Faouzia. Elle sera suivie de plusieurs conférences portant sur «Le rôle de la femme dans la société», à partir de 13h. À Aïn El Hammam, les femmes sont invitées, à partir de 14h, au centre culturel Matoub Lounès, à assister, là aussi, à la projection du film «Les porteuses du feu», réalisé par Fekiri Faouzia, qui retrace l’histoire d’une trentaine d’Algériennes, âgées de 16 à 20 ans, qui se sont engagées dans la guérilla urbaine menée par le FLN contre la colonisation française. Ces «poseuses de bombes» sont devenues les figures emblématiques de l’épisode le plus meurtrier de la guerre d’indépendance. Le film raconte l’histoire et le mouvement qui ont changé des femmes en terroristes, des civils en cibles et des soldats en bourreaux, à l’aide d’archives, d’extraits de films de fiction et de témoignages inédits.

Radhia B.