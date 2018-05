Des poèmes dédiés à l’environnement

Par DDK | Il ya 23 minutes | 9 lecture(s)

Le duo Rabah Lamouri et Rabah Oultache vient d’enrichir la chanson kabyle avec un album engagé. Mêlant leur talent artistique par un texte et des poésies à leur image. Rabah Lamouri s’était déjà distingué par sa plume poétique avant de signer son premier album, il y a quelques années. Cette fois, il revient avec un album en duo avec son ami Rabah Oultache, un autre artiste talentueux. Leurs chansons traitent de l’environnement, un thème qui préoccupe actuellement tous les pays du monde. Avec leur album Tawennat, les deux artistes ont su traiter avec poésie un grand sujet d’actualité. Ils offrent ainsi, avec comme seule arme la parole, un poème pour sauver ce qui reste, pourrait-on dire. Le duo a sorti l’artillerie poétique pour combattre la dégradation de l’environnement. La sensibilisation à l’échelle universelle pourrait, en effet, être la solution afin d’atteindre l’âme des Hommes. L’album de Lamouri Rabah et Oultache Rabah fait partie des seuls, avec celui du chanteur Zayen, sur la scène artistique Kabyle qui tente de sensibiliser sur la question de l’environnement. Dans leur disque, les deux artistes ont aussi fait référence à la chanson du grand Cherif Kheddam, Loukan I g khedem wemdan, dans laquelle on rappelle l’importance de la protection de l’environnement. La chanson kabyle fait ainsi siennes les combats universels. L’album Tawennat regorge de thèmes aussi riches que variés, en plus de l’environnement on y trouve aussi les thèmes de l’amour et le patrimoine. Tawennat est, depuis quelques jours, disponible chez les disquaires.

Akli N.