Aït Menguellet joue pour ses fans et contre… Madjer

C’est enfin le grand jour attendu pour les fans algérois de Lounis Aït Menguellet. Le sage est à l’affiche, ce soir, à la coupole Mohamed Boudiaf pour un grand spectacle ! C’est son dernier gala pour cette année et avec lequel il clôture sa tournée internationale entamée l’an dernier. Aït Menguellet compte, après, se permettre un petit repos avant d’entamer les préparatifs du concert événement du 12 janvier 2019 à l’occasion de Yenayer à Bercy, dans la capitale française, Paris, avec Allaoua et Idir. En attendant, l’artiste est en plein dans le concert de ce soir à Alger où en parallèle, il devra jouer sans doute un match à qui aura le plus d’affluence avec la programmation de l’Equipe Nationale de foot qui joue juste à côté (stade du 5 juillet) son match amical contre le Cap Vert. C’est dire que Lounis jouera pour ses fans et contre Madjer !