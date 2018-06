Aït Djoudi s’offre des selfies à Roland Garros

Par DDK | Il ya 56 minutes | 93 lecture(s)

Ce n’est pas une séquence qui a été diffusée à la télé. Et pourtant, ça aurait pu l’être... Plusieurs chaînes de sports et même d’infos en continu passent, en effet, des résumés, quand ce ne sont pas les matchs en entier qui sont retransmis en dirrect. Là, il s’agit bien entendu du prestigieux tournoi de tennis Mondial de Roland Garros, le Grand Chelem de la terre battue. Cette année, le spectacle a été lancé depuis le 21 mai et ça va jusqu’au 10 juin. Des stars internationales à go-go sur le rectangle comme dans les tribunes. Et bien Azzedine Aït Djoudi, l’ex-coach du MO Béjaïa y était aussi. Et il l’a fait savoir mercredi dernier sur sa page facebook où il a posté plusieurs selfies avec ces mots: “Une journée exceptionnelle en compagnie de mon ami Brahim Chouyeb a Roland Garros avec au menu les 1/4 de finale opposant Nadal à Schwartzman. Un moment de joie et détente. Saha Ramdankoum”.