“Je ne me contente pas d’écrire un livre par année”

La Dépêche de Kabylie : Participerez-vous au Salon international du livre d’Alger ?

Ahcène Mariche : Je vais participer avec mes deux nouveaux livres, principalement les devinettes, les citations des animaux, les citations par-ci par-là et les boites de jeux en cartes concernant les devinettes. Je vais présenter au moins une vingtaine de titres. Depuis que j’ai commencé à éditer, je participe à ce salon chaque année.



Quels sont vos projets ?

Je travaille beaucoup, j’édite trois à quatre livres par année, je ne me contente pas d’un livre, puisque j’ai un viatique très chargé. Pour cette année, je viens d’éditer sept petits livres de poésie avec thématique qui sont disponibles sur le marché. Je compte ajouter une bonne dizaine d’ici la fin octobre. Il y aura au moins dix-sept petits livres de poésie avec thème. Et pour inciter à lire je compte éditer un long poème dans le même livre. Mon deuxième projet c’est un nouveau CD qui s’intitule «Thitheray» qui veut dire contusion, c’est du Slam accompagné de six instruments de musique : guitare, mandole, piano, violon, flûte et luth. Il sera édité incessamment. J’attends dans trois mois la sortie de mon livre de proverbes en tamazight qui contient 6 300 proverbes, comme je viens de terminer un nouveau recueil de poésie en kabyle que je vais mettre sur le marché. Ce sont là des projets a très court terme. A long terme, il y a des nouvelles, des contes...

