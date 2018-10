Hacène Metref revient à Maâtkas

Par DDK | Il ya 1 heure | 130 lecture(s)

«L’action culturelle et artistique au service du développement durable», telle est la thématique de la conférence prévue pour ce samedi 6 octobre au niveau de la Maison de jeunes de Souk el Khemis (chef-lieu de commune et de daïra de Maatkas) qui sera animée par le virevoltant homme de culture, à savoir M.Hacène Metref qui, à l’occasion, retrouvera son bercail professionnel où il était directeur pendant plusieurs années, avant qu’il soit promu à d’autres fonctions. Ainsi, c’est à l’invitation du groupe «Thazuri Di Maatka» et en collaboration avec la direction de la Maison de jeunes que le précurseur de la fête de la poterie de Maatkas, érigée après 10 éditions, en un festival par le ministère de la Culture, dissertera sur cette thématique de l’apport que pourra constituer l’action culturelle et artistique au développement durable. Du beau monde est attendu à Maatkas à l’occasion, et il y a de l’émotion dans l’air avec les retrouvailles, car faudrait-il le rappeler, Hacène Metref reste très populaire dans la région pour laquelle il a beaucoup donné notamment dans l’éducation et la formation des jeunes. Tout le monde garde de lui de bons souvenirs. Rappelons aussi que c’est grâce à lui et ses amis Denis Martinez, Arezki Diche que le populaire festival de Raconte-arts a vu le jour également. Le public est cordialement invité pour ce samedi à 14 heures au niveau de la salle des conférences de la Maison de jeunes de Maatkas..

Idir Amayas