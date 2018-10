Journée d’étude sur Kateb Yacine

Par DDK | Il ya 1 heure | 122 lecture(s)

«Kateb Yacine et la terre des ancêtres» est le thème de la journée d’étude autour de la vie et de l’œuvre de Kateb Yacine, organisée, samedi dernier, à la bibliothèque principale de lecture publique de Tizi-Ouzou, à l’occasion du 29ème anniversaire de la disparition du romancier. L’évènement a été rehaussé par la présence du wali qui a visité l’exposition qui illustrait le parcours et présentait les livres, les travaux, les articles de presse, les manuscrits et des photos du défunt homme de Lettres. Deux conférences ont été présentées par Bourenane Fella (Maître de conférences à l’ENSJSI de Ben Aknoun à Alger) et Maougal Mohamed Lakhdar (Professeur dans la même Ecole nationale), traitant pour thème «De la mythologie de persistance à la réalité de résistance dans les écrits journalistiques de Kateb Yacine entre 1947 et 1967). «Kateb Yacine fut un grand reporter et il a beaucoup voyagé, il avait le grand souci d’informer le public, notamment sur la politique internationale. Il défendait et parlait des souffrances des opprimés à travers le monde», dira Mme Bourenane. Le professeur Maougal rappelle la conférence que Kateb Yacine, âgé de 17 ans, avait donnée à Paris en 1947 sur l’émir Abdelkader. Le conférencier soulignera également l’attachement indéniable de Kateb Yacine. «Il choisit d’être moderne. Il n’a cessé d’écrire sur la femme», rappellera-t-il encore. Madame Boukhelou fut la troisième intervenante, elle basera son exposé sur des extraits de «Nedjma», l’œuvre phare du romancier : «Kateb s’est réapproprié l’identité nationale. Il a fait des colons les sujets de leur colonisation !». La conférencière annoncera par ailleurs que le 23 Avril 2019 aura lieu la Journée internationale des droits d’auteurs et que Kateb Yacine en fera partie. Un atelier sur l’adaptation cinématographique destiné aux écoliers fut animé par le metteur en scène Lyès Mokrab sous le thème «De l’écriture à la dramaturgie». M. Ali Ahmed, représentant du directeur de l’éducation, nous révèlera les noms des quatre élèves retenus lors du concours national «Les plumes de mon pays», nous annonçant qu’ils seront reçus par la ministre de l’Education au SILA, le 6 novembre prochain. Il s’agit de Toumert Katia (Tamazight) – Daoudi Saïd (Tamazight) – Messaoudi Ryma (Français) et Aït Habib Malik (Arabe).

M A Tadjer