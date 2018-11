Par DDK | Il ya 1 heure | 95 lecture(s)

Le Café littéraire de Béjaïa a organisé, hier, une journée d’étude autour de l’œuvre de Dihya Louiz, de son vrai nom Louiza Aouzellag, écrivaine et poétesse disparue l’an dernier à l’âge de 32 ans. Son talent d’écrivaine et de poétesse lui faisait franchir les frontières linguistiques, puisqu’elle avait une rare aisance à passer du tamazight à l’arabe ou au français, donnant l’impression que ces trois langues faisaient partie d’elle-même, de façon tout à fait naturelle. Femme de conviction, elle s’était engagée dans tous les combats pour la démocratie et la liberté d’expression, ainsi que toutes les formes de liberté. Beaucoup la regretteront encore longtemps. Et le Café littéraire de Béjaïa n’a pas l’intention de l’oublier, puisque la rencontre d’hier a été consacrée à son œuvre composée de deux romans en langue arabe, une nouvelle et un roman en tamazight. Ainsi, trois enseignants-chercheurs de l’université de Béjaïa et Tizi-Ouzou (Lounis Benali, El Hadi Boudib et Mohand Akli Salhi) ont été invités par les organisateurs pour intervenir lors de cette journée. Au programme de la rencontre également, lecture de textes de l’écrivaine disparue et de chansons. Cette rencontre exceptionnelle a été aussi une occasion pour mettre à la disposition du public ses romans, dont «Gar igenni d tmurt» qui lui a valu le Prix Mohamed Dib 2016.

