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Agerruj iɛerqen n Yuba II n Frank Joseph
Kecmen yimaziɣen Marikan uqbel Colomb ?
Agerruj iɛerqen n Yuba II, d azwel n udlis yura Frank Joseph s teglizit ɣef yifri n ugerruj issewhamen n Illinois n unẓul, akked wamek wwḍen Ifriqiyen n ugafa neɣ Imuritaniyen - Inumidiyen ɣer umenẓaw (continent) amarikani, aṭas n leqrun uqbel Christophe Colomb.
Deg-s ugar n 100 tiwlafin n tɣawsiwin i d-sskeflen.Yewwi-d awal ɣef usikel amezruyan n ugellid Yuba II d yiwlanen-is (marins) Imuritaniyen -Inumidiyen seg ugaraw Aṭlasi, i wakken ad ɛiwden lebni n tmetti-nsen deg umaḍal amaynut. Issefhem-d adrug (mystère) n Washitaws, yiwen udrum n yifriqiyen, i temlal tanemzagt (expédition) n Lewis d Clark deg tazwara. Deg 1982 Russell E. Burrows, assegaḍ n yigerrujen deg Illinois n unẓul, yemderkal deg yiwen umkan anda ttwaffren imrigen iqburen, isɣunen d yisebdar (sarcophages) n wureɣ deg yiwen yifri ubɛid. LLant deg-s, daɣen, tiblaḍin n udɣaɣ yettwarun s tugniwin n yiserdasen n ṛṛuman, ihudiyen, imasiḥiyen imezwura d yiwlanen n tefriqt n utaram. Tiɣawsiwin-agi, glant-d s ummenuɣ ameqran gar yimusnawen n tsenzikt (archéologie) : ma d tiɣawsiwin n tidet neɣ n uɣurru. Ayagi, yeǧǧa Burrows ad yessedrem anekcum n yifri-nni. S unadi deg ugar n 7000 n tɣawsiwin i d-yettwakksen seg yifri uqbel assedrem-ines, Frank Joseph, yesfhem-d amek wwḍent tɣawsiwin-agi alarmi ttwameḍlent deg tlemmast n Yiwunak Yeddukklen n Marikan. Yebda-d s Cléopâtre Séléné tameṭṭut n ugellid Yuba II yeseddan Tigelda n Muritaniya - Numidya. Mbeɛd timenɣiwt n mmi-tsen Ptolémée sɣur Umenkad (Empereur) Caligula, kkren-d Imuritaniyen - Inumidiyen mgal udabu n ṛṛuman ad ṭṭfen abrid-nsen ɣer tmurt ittusemman imir-a Ghana. Din, bnan tanawt n yiɣerruba i wakken ad ssiklen seg ugaraw Aṭlasi ɣer tmurt i ibeɛden ɣef ṛṛuman, anda ssarmen ad ɛiwden lebni n tgelda-nsen. Wwin yid-sen agerruj ameqran llan ttnadin fell-as sin yimenkaden n ṛṛuman mebla tkubbert (succès) : isɣunen n ureɣ n Cléopâtre d temkerḍit taqburt n Yuba II. Adlis-agi, deg-s xilla n tewlafin timaynutin n tɣawsiwin i d-yettwakksen seg wadeg n Illinois n unẓul. Agerruj iɛerqen n Yuba II, d yiwet n temɛayt yesseqnaɛen i izemren ad aɣ-teǧǧ ad nɛiwed tamuɣli ɣef umezruy aqbur n Temrikt d wakken yezmer lḥal ad illin Imuritaniyen - Inumidiyen wwḍen ɣer umenẓaw amarikani azal n mraw d semmus (15) n leqrun uqbel Christophe Colomb.
T. Umaziɣ