Yeḍra-d usiher xas akken yella-d ciṭ n umqelleɛ

Par DDK | Il ya 27 minutes | 49 lecture(s)

Ma nenna-d talaxt, ad d-ifrir deg wallaɣ-nneɣ Lemɛatqa , ma nenna-d lfeṭṭa, ad yezwir s Wat Yanni. .Lfeṭṭa d taɣawsa ur tekkes ara tmeṭṭut di tudert-is n yal ass , d ayen i as-yettkemmilen nnefṣ n cbaha i tmeṭṭut taqbaylit, lfeṭṭa tesɛa azal di tmetti . Ma nsiked ɣer yiniten i ssexdamen yiḥeddaden deg-s, ad naf azeggaɣ i d-yessebganen idammen , aḥcayci, yettuɣal ɣer ugama , amidadi d igenni ma yella d awraɣ d iti . Si zik tamnaḍt n Wat Yanni tettwasen s cbaḥa d ssfa n uxeddim i d-ssufuɣen iḥeddaden-is. Ass n 4 deg ɣuct yezrin i tekfa tmeɣra n lfeṭṭa deg Wat Yanni. Yella-d usiher-a deg uɣerbaz alemmas Larbi Mezani d Uxxam n yidles Keddache Ali. Yal aseggas tettili-d tmeɣra-agi s tumert n yiḥeddaden n lfeṭṭa i d-yettheggin iman-nsen. Ttasen-d seg yal tama , ula seg berra n tmurt. D tagnit anida i d-ttasen wid ara yaɣen lfeṭṭa n tidet. Imi mi ara d-tinid lfeṭṭa n At Yanni ur ttnadin yimdanen ma telha neɣ diri-tt : d isem-is i d awal-is. Aseggas-a, d tazrigt tis 14 n tmeɣra xas ulamma tella-d maca banen-d aṭas n wuguren ɣef wakken i d-gren tiɣri iḥeddaden n lfeṭṭa n Wat Yanni. Nnan-d belli tagi d lḥirfa n lejdud ur nezmir ara ad tuɣal akken-nnidḍen, imi tella-d temḥeqqranit, ulac win i asen-yefkan azal , am wakken i d-yenna Mass Fekkir aselway n yiḥeddaden n lfeṭṭa, yenna-d : « seg waggur n mayyu i d-nessawal i uselway n tɣiwant maca tiririt-is mazal , ur d-iban ara melmi ara tili , anida ara tili acku aɣerbaz ilaq ad d-yettwaheggi » Dayen yesserfan aṭas iḥeddaden-agi. Llan kra qeḍɛen layas dɣa senzen lfeṭṭa-nni, deg wass wis kraḍ i qesden ad ḥebsen tameɣra-agi, yerna llan 120 iḥeddaden n Wat Yanni kan. Rrnu wid i ijariden iman-nsen yal wa ansi i d –yettas. Iɣad-iten daɣen lḥal ɣef lexlas i ttxellisen yerna ur d-banen ara yidrimen-agi sani i ttruhun, ur ten-id-isaḥ ara ula dayen ara ad ččen neɣ ad swen. Yenna-d uselway -agi ula d aseggas yezrin ttwakksen-asen-t ula d ṭṭwabel , ɣef waya i d-tban temḥeqranit n yiḥeddaden-agi. Beggnen-d lghid-nsen s ucetki s ttawil-agi n Facebook, nutni iswi -nsen ad asen-d yuɣal wazal , imi d iḥeddaden iqburen, xeddmen lḥirfa n lejdud-nsen, tasuta tettaf-itt-id tayed. Ur bɣin ara armud-agi swayes refden aqerru, ad yuɣal d aɣbel aserti, bɣan leqder am zik.

S. Y/ Z. B. Y