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Tifilkout
Kkfan wussan n umezgun n Boubkeur Makhoukh
Taggara n ddurt yezrin i tekfa ddurt n wussan n umezgun Boubekeur Makhoukh i d-tettheggi yal aseggas tiddukkla Tafat n taddart n Tfilkut di lɛerc n Yililten wilaya n Tizi Uzzu. Tazrigt n useggas-a, d tajmilt i unaẓur Azedddine Medjoubi yettwanɣan deg furar n useggas n 1995 .’’Leqdic-agi, yella-d s lemɛawna n Tenmehla n yidles akked d yimḍebbren n lwilaya n Tizi Uzzu i d-yefkan afus n tallelt.’’, i d-yenna uselway n tiddukkla Tafat. Ilul Boubekeur Makhoukh deg useggas 1954 di taddart n Tfilkut deg lɛerc At Yililten, tama n Yiferḥunen, yemmut di sbiṭer di tmurt n Fransa deg useggas 1998. Bob, akken i as-qqaren, d argaz n umezgun i d-yefkan aṭas i tẓuri tis 04 di tmurt-nneɣ. Iḍrisen-is nudan akk timura : (Lkar i teddun di landalus – Ghaboun lefker - imeɣrasen uɣalen-d ddurt-agi….Ḥafila tassir. Yessuli-tt Ziani, yurar-iten Azeddine Medjoubi, d Dallila H'llilou , Ghabou Lefkar. Yessuli-tt Azeddine Majoubi, yurar-itt Mohamed Beguettaf d Ziani Ayad Cherif. Ahil i d-heggan yiɛeggalen n tdukli Tafat d amerkanti : deg-s isaragen, llant temsikniyin, ticeqqufin n umezgun i d-urarent trebuyaɛ i d-yusssan si temnaḍin yemxalfen n tmurt, aladɣa tid n tmurt n leqbayel, ussan-d seg At Yanni, deg Uqbu, di Sidi Belabbas, si Lezzayer tamanaɣt, di Bumerdas…atg. Deg yiḍ aneggaru n ddurt tekfa tfaska s ccna s yiwet n tmeɣra meqqren anda i ccnan waṭas n yicennayen i d-yerzan si tmurt n leqbayel, gar-asen Oulahlou akked terbaɛt n yilmeẓyen n taddart . Afud igerrzen i tdukla Tafat iqeddcen ɣef yidles d laɛwayed i wakken ur itettu yiwen ad qqimen cfawat i tsutwin i d-iteddun .
Brahim Benhamouche